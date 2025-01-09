Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış - Son Dakika
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Yaşam

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

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Geçtiğimiz günlerde akciğer kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Ankaralı Turgut'un imam nikahlı eşinden bir çocuğu daha olduğu ortaya çıktı.

09.01.2025 14:30
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Ankaralı Turgut olarak bilinen Turgut Karataş, akciğer kanseri nedeniyle aralık ayında hayatını kaybetmişti. 61 yaşında vefat eden ünlü türkücü, Mamak Ortaköy Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlanmıştı.

5 ÇOCUĞUNDAN YALNIZCA BİRİYLE GÖRÜŞÜYORDU

Vefatından önce, 5 çocuğundan yalnızca Eylem Boran ile görüşen ünlü türkücü, diğer çocuklarıyla arasındaki bağları koparmış ve onları evlatlıktan reddetmişti.

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

"MEZAR TAŞI" KAVGASI PATLAK VERDİ

Ankaralı Turgut'un vefatının ardından da sular durulmadı. Ünlü ismin kavgalı olan çocukları bu sefer de mezar taşı için birbirine girdi. Eylem Boran, babasının mezar taşına "Canım babam" yazdırırken, diğer kardeşleri bu duruma tepki gösterdi. Özlem Sülü, mezarlığa giderek yazıyı "Canım babamız" olarak değiştirmişti.

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış
Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran

BİR ÇOCUĞU DAHA VARMIŞ

Son olarak Ankaralı Turgut'un kızı Eylem Boran, Söylemezsem Olmaz'a yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Boran, babasının imam nikahlı eşinden altıncı çocuğunun olduğunu açıkladı. Konu hakkında konuşan Eylem Boran şunları ifade etti: "Babamın bir tane eşi oldu evet, ondan da 1 tane kardeşimiz var. O da kız ve 15 yaşında. Kardeşim de mirasçı babamdan ne kaldıysa alabilir. Çünkü o nankörlük yapmadı. Kardeşimin annesi Çorumlu! Babamla nasıl taşındıklarını bilmiyorum. Annemle ayrıldıktan sonra bu kadınla tanışıyor. Şu anda Çorum'da oturuyor. Babam ona Ankara'da ev tuttu. Dini nikah kıymışlardı."

Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut\'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış

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Son Dakika Yaşam Öldükten sonra ortaya çıktı! Ankaralı Turgut'un hiç bilinmeyen bir çocuğu daha varmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Cihan CANKAYA:
    zengin olunca bilinmeyen cocugu , fakir olunca pici varmis oluyor 40 0 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Rahmetli bir tek saz bıraktı diye biliyorum sazın tellerini paylaşıcaklar herhalde 27 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    aha mıras yıne bolundu 15 1 Yanıtla
  • Çelikk:
    Aman Allah'ım Neler Gördüm Miras Var Sonuçta 15 1 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    yaşarken nerdeydi ? 10 0 Yanıtla
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