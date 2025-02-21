Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika
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Yaşam

Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu

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Manevi değerlere saldırı gerekçesiyle RTÜK tarafından 3 kez yayın durdurma cezası alan Şakir Pşaa ailesi dizisi, ailenin aldırdığı mahkeme kararıyla durduruldu.

21.02.2025 22:23
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Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle RTÜK'ün önceki gün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği Şakir Paşa Ailesi dizisine bir kötü haber de mahkemeden geldi.

DİZİ, MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle dizinin durdurulduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 8 torundan 6'sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı belirtildi.

BU HAFTA SONU DA YAYINLANAMAYACAK

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da gerçekleştirilemeyecek. Dizinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.

Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu
Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu

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Son Dakika Yaşam Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (30)

  • Amga2642:
    Herkez tarafından bilinen gerçeklerin ailesi tarafından reddedilmesi garip Halbuki ne kadar güzel bir dizi idi birkaç kendini bilmez in yüzünden seyredemeyeceğiz 268 273 Yanıtla
    myhryq-pibdUf-9komvi:
    Dizi güzse Baban evde geliniyle aynı diziyi çevirsin sende seyret gavatların dizisi 46 7
    cennetatakum samsun:
    BAZILARI AİLE KAVRAMININ NE OLDUĞUNU İDRAK EDEMEMİŞKİ, HALA İZLEYESİ VARMIŞ, ENES FİLİMLER NORMALMIŞ GİBİ TEPKİ VERİYOR,UTANMADAN İNSANDA MİĞDE OLURYA.... 27 5
    İsmail Gar:
    senin kişilik belli oldu. 7 2
    ahmet demir:
    senin aglaksın a göre güzell 6 2
    Mehmet Erginer:
    Geçmişte neyse filme alınır.... He üstüne alınıyo herkes ya.... Kafayı mı yediniz 2 3
  • Casper:
    Güzel Diziler Nedense Yayından Kaldırılıyor 79 147 Yanıtla
    Sener Demir:
    iğrenç ahlaki değerleri hiçe sayan yok eden bi dizi neresi güzel 25 4
  • Mehmet Akın:
    bu gerçek bir hikaye osmanlı zamanları olduğu için hazmedemediler, müge anlı da esra erolda hergün bunun misli misli olaylar var 80 78 Yanıtla
  • SAVİDE ALBUZ:
    DEDELERİNİN DİZİ SAHNESİNDE Kİ EYLEMİNDEN UTANMIŞLAR DEDE TORUNLARI HAKLILAR TABİ! 50 89 Yanıtla
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