Şakir Paşa Ailesi dizisi, mahkeme kararıyla durduruldu

Yaşam

Elon Musk\'a altın elektrikli testere! Bakın ne için kullanacak

Netflix bir ülkeyi ihya edecek! 1 milyar dolarlık yatırım yapıyorlar

Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı, yayınlandığı günden bu yana tartışmaların odağında yer alan Şakir Paşa ailesi dizisiyle ilgili yeni gelişme yaşandı. Kayınpeder ile gelin arasında yaşanan ilişki nedeniyle RTÜK'ün önceki gün 3 kez yayın durdurma cezası verdiği Şakir Paşa Ailesi dizisine bir kötü haber de mahkemeden geldi.

DİZİ, MAHKEME KARARIYLA DURDURULDU

Ailenin aldırdığı mahkeme kararı nedeniyle dizinin durdurulduğu öğrenildi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Cevat Şakir Kabaağaçlı'nın 8 torundan 6'sının açtığı dava sonucu bu kararın alındığı belirtildi.

BU HAFTA SONU DA YAYINLANAMAYACAK

Alınan tedbir kararı nedeniyle bu hafta sonu planlanan yayın da gerçekleştirilemeyecek. Dizinin akıbetinin ne olacağı merak ediliyor.