Samsun'da Güneşli Hafta Sonu

SAMSUN'da uzun süredir etkili olan yağışlı ve soğuk havanın ardından bugün hava sıcaklığı 20 dereceye ulaştı. Güneşli havayı ve hafta sonu tatilini fırsat bilen vatandaşlar mesire alanlarında piknik yaptı.

Kentte olumsuz hava şartlarının geride kalmasıyla birlikte vatandaşlar Canik ilçesindeki Doğupark'taki bahçe ve piknik alanlarını doldurdu. Mesire alanlarına giden vatandaşlar mangal yakıp piknik yaparak, çocuklar ise yeşil alanlarda ve oyun parklarında oynadı.

Uzun süre sonra güzel havayı fırsat bildiklerini ifade eden vatandaşlar, hem hafta sonu tatili olması hem de havaların ısınması nedeniyle evde sıkılan çocuklarını açık havaya çıkardıklarını belirtti.

