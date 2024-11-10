Şanlıurfa'da Çocuk Boğuldu - Son Dakika
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Yaşam

Şanlıurfa'da Çocuk Boğuldu

8 yaşındaki Suriye uyruklu Muhammed Hummeydi sulama kanalına düşerek boğuldu. Olay soruşturuluyor.

10.11.2024 19:19
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1) ŞANLIURFA'DA SULAMA KANALINA DÜŞEN ÇOCUK BOĞULDU

ŞANLIURFA'da, oynarken sulama kanalına düşen Suriye uyruklu Muhammed Hummeydi (8) boğuldu. Çocuğun cansız bedeni sudan çıkarılırken çalışmaları izleyen çok sayıda kişi, o anları cep telefonuyla kayda almaya çalıştı.

Olay, öğleden sonra Karşıyaka Mahallesi'nde Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında meydana geldi. Evlerinin yakınındaki kanal çevresinde arkadaşlarıyla oynayan Muhammed Hummeydi, dengesini kaybederek suya düştü. Bir süre sürüklenen çocuk, gözden kayboldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saatlik çalışmayla su altı dalgıç polisleri Muhammed Hummeydi'nin cansız bedenine ulaştı ve sudan çıkardı. Bu sırada çevrede toplanan çok sayıda kişi ekiplerin çalışması ve çocuğun cenazesinin sudan çıkarılışını cep telefonuyla kayda aldı.

Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuğun cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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