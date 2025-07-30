Sineklerle mücadele etmek için bukalemun besleme başladı

Bir kişi, dükkanındaki sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi sineklere karşı bukalemun beslemeye başladı.

Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşurken; sineklerin de görülme oranı arttı. Vatandaşlar, sıcaklar kadar sineklerle de mücadele etmenin yollarını arıyor.

SİNEKLERE KARŞI BUKALEMUN BESLEMEYE BAŞLADI

Bir dükkan sahibi ise sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi, bukalemun beslemeye başlarken; çektiği video sosyal medyada gündem oldu.