Bir kişi, dükkanındaki sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi sineklere karşı bukalemun beslemeye başladı.
Türkiye aşırı sıcaklarla boğuşurken; sineklerin de görülme oranı arttı. Vatandaşlar, sıcaklar kadar sineklerle de mücadele etmenin yollarını arıyor.
Bir dükkan sahibi ise sinekleri avlamak için sıra dışı bir yöntem buldu. Dükkan sahibi, bukalemun beslemeye başlarken; çektiği video sosyal medyada gündem oldu.
Son Dakika › Yaşam › Sineklerle mücadele etmek için bukalemun besleme başladı - Son Dakika
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