Sosyal Medya Fenomeni Ahmet Hakan Keleş: Boyum yüzünden hakarete uğradım, 'Var olman hata' dediler

Haberler.com'da Melis Yaşar'ın sunduğu programa katılan Sosyal Medya Fenomeni Ahmet Hakan Keleş, sosyal medyadaki başarısının arkasında çocukluktan gelen taklit yeteneği ve çevresel gözlemler olduğunu söyledi. Silver Russell Sendromu adlı nadir bir rahatsızlık nedeniyle fiziksel gelişim farklılıkları yaşadığını açıklayan Keleş, boyu üzerinden yapılan yorumlar olduğunu da belirtti. "Bu boyda olman hata" denildiğini ifade eden fenomen isim, sitcom tarzı bir dizi çekme hayalini de paylaştı.

"SOSYAL MEDYADAN ÖNCEKİ HALİMİ HATIRLAMIYORUM"

Sosyal medya ile hayatının tamamen değiştiğini söyleyen Keleş, "Sosyal medyadan önceki halimi hatırlamıyorum" dedi. Çocukluğundan beri taklit yeteneğinin olduğunu ve bu özelliğin zamanla içerik üretiminde en büyük avantajına dönüştüğünü anlattı.

"BOYUM HASTALIKTAN KAYNAKLANIYOR"

Boyu üzerinden gelen ağır hakaretlere değinen Keleş, "Bana, 'Bu boyda olman hata, dünyada var olmak için hatasın' yorumu geldi" sözleriyle yaşadığı sarsıcı yorumları paylaştı. Silver Russell Sendromu adlı nadir görülen kronik bir hastalığı olduğunu ve fiziksel gelişiminin yaşıtlarına göre geri olduğunu söyledi.

"SOSYAL MEDYADA ÖNDE OLMAK ZORUNDASIN"

Sosyal medyada içerik üretmenin sadece takipçiyle ilgili olmadığını vurgulayan Keleş, "Sadece takipçiye ulaştığınızda para kazanamayabiliyorsunuz. Hep bir adım önde olmanız gerekiyor" dedi. İçerik üretimindeki ilham kaynağının çevresi olduğunu dile getiren Keleş, sitcom tarzında bir dizi çekme hayalini de izleyicilerle paylaştı.