Taksi Şoföründen Yaralı Köpeğe Destek - Son Dakika
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Yaşam

Taksi Şoföründen Yaralı Köpeğe Destek

Taksi Şoföründen Yaralı Köpeğe Destek

AVCILAR'da bir taksi şoförü, çarptığı yaralı köpeğin başından ayrılmayarak tedavi sürecine destek oldu.

01.10.2024 12:40
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AVCILAR'da, taksi şoförü Ferhat Savaş aniden yola fırlayan köpeğe çarptı. Yaralı köpeğin başından bir an olsun ayrılmayan Savaş, hayvan hastanesinde tedavi altına alınan yaralı köpekle yakından ilgilendi; bir an olsun başından ayrılmadı. Savaş, "Çarptığım bir insan da olabilirdi, bu da bir canlı. Şu an onun sağlıklı olmasından daha değerli birşey olamaz." diye konuştu.

Olay, Firuzköy Bulvarı'nda önceki gece meydana geldi. Taksi şoförü Ferhat Savaş kullandığı 34 TBC 18 plakalı taksiyle seyir halindeyken, aniden yola fırlayan 'Corso' ırkı köpeğe çarptı. Çocukluğunda köpak tarafından elinden ısırılan ve köpek fobisi bulunduğu öğrenilen Savaş, yolda önlem alarak köpeğin başından bir an olsun ayrılmadı. Taksi şoförü kazanın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni arayarak yardım da istedi. Bu sırada çevre sakinlerinden Savaş Karabulut'un müdahalesiyle yaralı köpek, İÜC Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı.

'O BİR CANLI, ONU BIRAKIP GİDEMEZDİM'

Yaralı köpek hayvan hastanesinde tedavi edilirken, Savaş da hastanede bekledi. Ferhat Savaş, "Firuzköy Bulvarında bu köpek birşeyden korkup aracımın önüne atladı. Kaza oldu. Ben 1 saat boyunca 153'ü aradım. Kendi imkanlarımızla hastaneye getirdik. Serum taktılar, film çektiler. Şu anda gayet sağlıklı hiçbir problemi yok. O bir canlı, onu bırakıp gidemezdim. Vicdanım elvermez. Onu da Allah yaratmış. Yarın öbür gün öldüğümde Allah ile yüz yüze geleceğim. Çarptığım bir insan da olabilirdi, bu da bir canlı. Şu an onun sağlıklı olmasından daha değerli birşey olamaz. Kimseden bir şey istemiyorum. Şikayetim yok, Allah'a şükür köpek yaşıyor. Arabamı kendim yaptırdım. Bu kadar sakin olduğunu düşünmüyordum. O an can çekişiyordu. "dedi. Çip kaydından 1 yaşında olduğu belirlenen köpeğin sahipli olduğu ve kaçtığı belirlenirken, kısa süre sonra sahibine de ulaşıldı. Sahibi taksi şoförüne teşekkür ederek köpeği teslim aldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Taksi Şoföründen Yaralı Köpeğe Destek - Son Dakika

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