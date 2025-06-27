Bir genç kızın, polis karakolu olduğu iddia edilen bir ortamda çektiği videoyu sosyal medya hesabından "Bu aralar cezaevine girmek trend olmuş" notuyla paylaşması büyük yankı uyandırdı. Kısa sürede yayılan görüntü, birçok kişi tarafından tepkiyle karşılandı.
Videoyu izleyen kullanıcılar, "Umarım gerçek değildir", "Stüdyodur, karakol olamaz", "Bir yetkili bu videonun nasıl çekildiğini açıklamalı" gibi yorumlar yaparak olayın ciddiyetine dikkat çekti.
Görüntünün gerçekten bir emniyet biriminde mi çekildiği yoksa mizansen mi olduğu henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Yaşam › Tartışma yaratan görüntü! ''Umarım gerçek değildir'' yorumları yapılıyor - Son Dakika
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