Tatvan'da Koyunların Tozlu Yolculuğu - Son Dakika
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Tatvan'da Koyunların Tozlu Yolculuğu

Tatvan\'da Koyunların Tozlu Yolculuğu
14.07.2026 09:58
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Tatvan'da koyun sürülerinin Nemrut Dağı eteklerine gidişi, güzel görüntüler ve kültürel miras sunuyor.

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde Nemrut Dağı'nın eteklerindeki meralarda otlatılan yüzlerce küçükbaş hayvanın sabah ve akşam saatlerinde yaptığı 'tozlu yolculuk', güzel görüntüler oluşturuyor.

Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü köyünde geçimini küçükbaş hayvancılıkla sağlayan besiciler, sürülerini günün ilk ışıklarıyla birlikte Nemrut Dağı'nın eteklerindeki verimli meralara götürüyor. Günde iki kez yapılan bu yolculukta sürüler, toplam 15 kilometrelik toprak yolu katediyor. Akşam saatlerinde köye dönen koyunlar, burada kadınlar tarafından sağılıyor. Bu döngü, bölgede kuşaktan kuşağa aktarılan hayvancılık geleneğini yaşatmaya devam ediyor.

Kurak yaz günlerinde yüzlerce koyunun aynı anda toprak yolda ilerlemesiyle yükselen toz bulutları, Nemrut Dağı'nın görkemli silüetiyle birleşerek güzel görüntüler oluşturuyor. Özellikle gün doğumu ve gün batımında oluşan manzaralar, fotoğraf tutkunları ve doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Toz bulutlarının arasında ilerleyen çobanların silüetleri ise Bitlis kırsalındaki yaşam kültürünü ve hayvancılığın zorlu ancak estetik yönünü gözler önüne seriyor. Kıyıdüzü'nde yaşayanlar, bu zorlu yolculukla hem hayvanlarını merada otlatıyor hem de kültürel mirasını yaşatmayı sürdürüyor.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Nemrut Dağı, Miras, Yaşam, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tatvan'da Koyunların Tozlu Yolculuğu - Son Dakika

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