Tuğba Özay: Donör yoluyla çocuk sahibi olabilirim, soyadı Özay olacak - Son Dakika
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Yaşam

Tuğba Özay: Donör yoluyla çocuk sahibi olabilirim, soyadı Özay olacak

23.07.2025 17:58
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Şarkıcı ve manken Tuğba Özay, Haberler.com'da Dilşad Özcan'ın konuğu oldu. Hayatındaki dönüm noktalarını ve annelik hayalini anlatan Özay, "Donör yoluyla çocuk sahibi olabilirim, babamın soyadını taşıyacak" dedi.

Haberler.com stüdyosunda yayınlanan programda Dilşad Özcan'ın konuğu olan şarkıcı ve manken Tuğba Özay, hem kariyerinden hem de kişisel hayatından samimi kesitler paylaştı. Annelik arzusunu açık sözlülükle dile getiren Özay, donör yoluyla çocuk sahibi olmayı düşündüğünü ve doğacak çocuğun babasının soyadı yerine kendi babasının soyadı olan "Özay"ı taşımasını istediğini söyledi.

"BABAMIN HAYALİYDİ, BENİ EMANET EDEBİLECEĞİ BİR ADAM"

Tuğba Özay, babasının ani vefatından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Babamın hep hayaliydi torunlarının olması ve beni emanet edebileceği bir adam olması" ifadelerini kullandı. Ailesine olan bağlılığını ve yaşadığı kaybın etkilerini samimi bir dille anlattı.

"DONÖRLE ÇOCUK SAHİBİ OLURSAM, SOYADI ÖZAY OLSUN İSTİYORUM"

İleride anne olma isteğini dile getiren Özay, "Baba olabileceğine inandığım bir adamı hayatıma sokamazsam donör yoluyla çocuk sahibi olurum" dedi. Bu kararı verirken en büyük motivasyonunun annelik duygusu olduğunu belirten Özay, doğacak çocuğun babasının değil, kendi babasının soyadını taşımasını istediğini ifade etti: "Donör ile çocuk sahibi olursam babamın soyadı olan Özay'ı kullanmasını istiyorum."

"ANNELİĞİ TATMAK İSTİYORUM"

Kariyerine ve hayat yolculuğuna değinen Özay, "Anneliği tatmak istiyorum" sözleriyle duygularını paylaştı. Hayatındaki birçok konuyu net çizgilerle belirleyen Özay, ilişkilerinde sadakat ve sorumluluğun önemini vurgularken, ilişkilerin tensel değil, beyinsel uyumla başlaması gerektiğini söyledi.

Kültür Sanat, Magazin, Eğitim, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Tuğba Özay: Donör yoluyla çocuk sahibi olabilirim, soyadı Özay olacak - Son Dakika

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