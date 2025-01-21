Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan ''Sünnet'' çıkışı - Son Dakika
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Yaşam

Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan ''Sünnet'' çıkışı

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Tartışma yaratacak bir çıkışa imza atan İlahiyatçı Abdülaziz Bayındır, ''Kur'an'ın koyduğu prensiplere göre İslam'da sünnet diye bir şey yoktur'' dedi.

21.01.2025 10:59
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Takipçilerinden gelen soruları yanıtlayan ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır, İslam ülkelerinde sıklıkla uygulanan sünnet uygulamasına ilişkin ezber bozan bir çıkışa imza attı.

"KUR'AN-I KERİM'DE SÜNNETLE İLGİLİ HÜKÜM YOK"

"Sünnet de Yahudilere farz olan bir görevdir" diyen Bayındır, şu değerlendirmede bulundu: "Mesela Tevrat'ta şöyle bir şey var. İbrahim aleyhisselam Allah'ın emrine uyarak 99 yaşındayken 13 yaşındaki oğlu İsmail ile birlikte aynı günde sünnet olmuştur... Allah-u Teala herhangi bir konuda Tevrat'ta bir hüküm koymuşsa Kur'an-ı Kerim onu ya aynısıyla alır ya da hayırlısıyla alır. Aynısıyla almamış, Kur'an-ı Kerim'de sünnetle ilgili bir hüküm yok. O zaman öyle bir hüküm yoksa hayırlısıyla almış sayılır ve bizden sünnet hükmünü kaldırmıştır.

"İSLAM'DA SÜNNET DİYE BİR ŞEY YOKTUR"

Sünnetle ilgili rivayet de 'Muhammed aleyhisselam zamanında sünnet olanlar vardır' falan şeklinde, Ebu Hureyre tarafından gelmiştir. Onun hakkında da çok böyle zihin karıştırıcı sözler vardır. Ebu Hureyre 7'nci senede Müslüman olmuş bir kişidir. Sünnet diye bir şey varsa 7'nci senede Müslüman olmuş bir kişi mi bunu rivayet etmiş olacak? Dolayısıyla Kur'an'ın koyduğu prensiplere göre İslam'da sünnet diye bir şey yoktur."

Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır\'dan ezber bozan \'\'Sünnet\'\' çıkışı

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Son Dakika Yaşam Ünlü ilahiyatçı Abdülaziz Bayındır'dan ezber bozan ''Sünnet'' çıkışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (51)

  • Murat Çevre:
    Bu da dinden çıkmış Daha önce Yaşar Nuri diye biri vardı onun gibi 134 93 Yanıtla
  • Serkan Acar:
    SÜNNET VE HADİS DÜŞMANI KADER İNKARCISI BU ADAMIN SÖZÜNE GÜVENİLMEZ 148 44 Yanıtla
  • Selcuk Özkan:
    zaten adı üstünde. sünnet. farz değil. bu yüzden Kuran'da yazmıyor. ama Kuran'da peygambere uyun, onun dediklerini yapmak, allahım dediğini yapmaktır diyor. bu yüzden sünnet Kuran'da yazmasa da İslam'da var. ama sünnet olmamak büyük günah değildir 163 21 Yanıtla
  • Ramazan BAYKA:
    dangalak adam zaten kuranda yazınca sünnet olmuyor 120 38 Yanıtla
  • osman şahin:
    Hazreti tayibin ayetimi 33 112 Yanıtla
  • Mutlu Ceribas:
    Bir de konuya şöyle bakmak lazım Allah fazladan bir şey yaratıp da siz bunu sonradan kesin der miydi... 36 90 Yanıtla
  • orko Şato:
    yahudi devşirme 73 42 Yanıtla
  • Alihan Ersoy:
    yeni diyanet işleri bakanı olacak heralde hazırlanıyor 36 50 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Sünnet olanlar yahudi mi oldu şimdi yani bu nasıl açıklama abdülazizcim 55 28 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    peki sen bu dediğine göre sünnet olmadın o zaman 60 12 Yanıtla
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