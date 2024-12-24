Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri - Son Dakika
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Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri

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Haberler.com yönetim kurulu üyesi ve uyku danışmanı Esra Teymur Şimşek, uykunun bebekler için biyolojik bir ihtiyaç olduğunu belirterek, uyku eğitiminin uykuyu öğretmek değil, düzenlemek amacı taşıdığını ifade etti. Şimşek, bebeklere gece-gündüz farkını öğretmenin önemine dikkat çekerek, düzenli uyku alışkanlıklarının erken dönemde sağlanması gerektiğini vurguladı.

24.12.2024 15:16
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Haberler.com yönetim kurulu üyesi ve uyku danışmanı Esra Teymur Şimşek, bebeklerde uykunun biyolojik bir ihtiyaç olduğunu belirtti ve uyku düzeninin nasıl sağlanması gerektiğine dair önemli bilgiler paylaştı. Şimşek, bebeklere uykunun öğretilmediğini, ancak uykularının düzenlenmesi için adımlar atıldığını vurguladı.

"Bebeklere Uykuyu Öğretmiyoruz, Sadece Düzenli Uyku Alışkanlıkları Kazandırıyoruz"

"Uyku biyolojik bir ihtiyaç. Bebeklere hiç bilmedikleri şeyleri öğretmek gibi bir durum söz konusu değil. Örneğin, okuma yazma sıfırdan öğretilir. Ancak uyku, doğuştan gelen bir ihtiyaçtır ve bebekler de bunu doğaları gereği bilirler" diyen Şimşek, uyku eğitiminde esas amacın uykuyu öğretmek değil, uyku düzenini sağlamak olduğunun altını çizdi.

Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri

Bu düzenleme sürecine bebek doğar doğmaz başladıklarını ifade eden Şimşek, ilk adımın gece ve gündüz farkını öğretmek olduğunu belirtti. Şimşek, "Gece hava karardığında bebeğimizi odasında uyutuyoruz ve odasından çıkarmıyoruz. Gündüz olduğunda ise onu uyandırıyoruz. Elbette gündüz uykusunu da sağlıyoruz, ancak bu süreyi sınırlandırarak yapıyoruz" dedi.

Esra Teymur Şimşek'in açıklamaları, bebeklerde sağlıklı uyku alışkanlıklarının oluşturulmasında anne babalara rehber olacak nitelikte. Uyku düzeninin sağlanması, hem bebeğin gelişimi hem de ailenin yaşam kalitesi açısından büyük önem taşıyor.

Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri
Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek\'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri

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Son Dakika Yaşam Uyku Danışmanı Esra Teymur Şimşek'ten Bebeklerde Düzenli Uyku Alışkanlıkları Önerileri - Son Dakika

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