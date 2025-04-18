Volkan Konak ve Ahmet Minguzzi'nin isimleri İstanbul'da yaşatılacak - Son Dakika
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Yaşam

Volkan Konak ve Ahmet Minguzzi'nin isimleri İstanbul'da yaşatılacak

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İBB Meclisi'nde Çatalca'daki Nar Sokak'ın adının "Volkan Konak Sokak" ve Maltepe'deki Orhangazi Parkı'nın içinde yer alan kaykay parkının isminin ise "Mattia Ahmet Minguzzi Spor Parkı" olarak değiştirilmesi teklifleri oy birliğiyle kabul edildi.

18.04.2025 11:08  Güncelleme: 11:34
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İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Nisan ayı toplantılarının 3'üncü oturumu Meclis 2'inci Başkan Vekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığında Saraçhane'deki İBB binasında gerçekleştirildi. Toplantıda 31 Mart'ta KKTC'de verdiği konser esnasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden sanatçı Volkan Konak ile 24 Ocak'ta Kadıköy'de uğradığı bıçaklı saldırıda öldürülen 14 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin isimlerinin megakentte yaşatılmasına ilişkin teklifler oy birliğiyle kabul edildi.

FAALİYET RAPORU KABUL EDİLDİ

İBB Başkanvekili Nuri Aslan tarafından İBB 2024 Yılı Faaliyet Raporu'nun sunumu yapıldı. İBB 2024 Yılı Faaliyet Raporu, meclis üyelerinin oylamasında 158 kabul oyu ve 97 ret oyu alarak oy çokluğu ile kabul edildi.

VOLKAN KONAK'IN İSMİ ÇATALCA'DA YAŞATILACAK

Faaliyet raporunun kabulünün ardından gündem maddelerinin oylanmasına geçildi. Gündem maddelerinde yer alan Çatalca ilçesindeki "Nar Sokak" isimli sokağın isminin "Volkan Konak Sokak" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliğiyle kabul edildi.

AHMET MİNGUZZİ'NİN ADI SPOR PARKINA VERİLDİ

Maltepe ilçesindeki Orhangazi Parkı'nın içinde yer alan kaykay parkının isminin ise "Mattia Ahmet Minguzzi Spor Parkı" olarak değiştirilmesi teklifi oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca, 2 bin 500 adet taksinin gerçek kişilere 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle işletilmesine yönelik ihale yapılması ile ilgili maddede ise, AK Parti meclis üyelerinin hukuki bir sıkıntı olmaması için ortak bir komisyon kurulması yönünde itirazda bulundu. İtiraz sonrasında madde oy birliği ile kabul edildi.

Volkan Konak ve Ahmet Minguzzi\'nin isimleri İstanbul\'da yaşatılacak
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Kaynak: DHA

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Son Dakika Yaşam Volkan Konak ve Ahmet Minguzzi'nin isimleri İstanbul'da yaşatılacak - Son Dakika

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