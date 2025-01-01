Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar - Son Dakika
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Yaşam

Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar

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Wanda Nara, 2024 yılına veda etti ve Instagram hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Ayrılık ve mahkeme süreciyle gündem olan Nara, 'Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar' dedi.

01.01.2025 10:47  Güncelleme: 10:57
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Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylarla adı gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.

"BENİ KİRLETMEYE ÇALIŞTILAR"

2024 veda eden Nara "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim" dedi. İmalı sözleri dikkat çeken Nara, "2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.

"2025'TE HAYATIMIN TADINI ÇIKARMAK İSTİYORUM"

Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum, adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 gidiyor ve bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."

Wanda Nara\'dan 2024\'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar

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Son Dakika Yaşam Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • monşer null:
    Süt de leke var sende yok eminim 26 1 Yanıtla
  • Tolga Akdemir:
    Git bi gusül abdesti al tövbe et temizlen o zaman. 18 1 Yanıtla
  • Murat Karadoğan:
    İbrahim Tatlıses'in yanına git hamama götürsün seni kırk tas su dök üstüne temiz olursun 14 2 Yanıtla
  • İbrahim ozturk:
    folloş olmuş 12 1 Yanıtla
  • Mustafa Çakır:
    Birazda bize ver. 9 0 Yanıtla
  • Emir Emir:
    ACİLEN TÜRKİYE YE GEL,SEN YARDIMSEVER BİRİSİN,HAYIR YAPMAYA DEVAM ET. 8 0 Yanıtla
  • Fk:
    cehenem ehli hic bir şeyle temizlenmez bunun gibi soyunup vucudunu insanlara güsteren bu yaratıklar cehenem onları dört bir yandan kuşatacak cehenemin korkunc cukurlarında bir yardımcıda bulamazlar 6 2 Yanıtla
  • Yusuf Doğrucu:
    Temiz miydin ? 6 1 Yanıtla
  • Tayyar Çalışkan:
    gusül abdesti al yeter 5 2 Yanıtla
  • Wolf_man666 null:
    şöyle Tertemiz Namuslu Bir kadına Yanlış yaptılar ;)) 4 0 Yanıtla
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