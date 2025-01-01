Galatasaray'ın yıldızı Icardi ile yaşadığı olaylarla adı gündemden düşmeyen Wanda Nara'nın Instagram hesabından yaptığı paylaşım gündem oldu.
2024 veda eden Nara "Yapmadığım, söylemediğim ve anlatıldığı gibi olmadı şeylerle beni kirletmeye çalıştılar, asla kimseyi kandırmadım, seçimim ne kadar zor olursa olsun her zaman önden gider ve doğruyu söylerim" dedi. İmalı sözleri dikkat çeken Nara, "2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum" dedi.
Sağlığımı önemsiyorum ve çocuklarımın ve etrafımdaki herkesin iyiliğini önemsiyorum ve her ayrı kadın gibi her şeyi tek başıma hallediyorum, adaletin yerini bulmasını bekliyorum. 2024 gidiyor ve bana çok daha fazla deneyim ve güç bıraktı. 2025'te hayatımın tadını çıkarmak istiyorum."
Son Dakika › Yaşam › Wanda Nara'dan 2024'e veda: Beni kirletmeye çalıştılar - Son Dakika
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