Yangında Yaralı Ceylan Kurtarıldı

ÇANAKKALE'nin merkeze bağlı Sarıcaeli köyünde önceki gün başlayıp dün kontrol altına alınan yangını soğutma çalışmaları sırasında yaralı yavru bir ceylan bulan ekipler, ona su içirdi. Aynı bölgede de dün de bir başka yaralı ceylanın ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi.

Merkeze bağlı Sarıcaeli köyün yakınlarında 8 Ağustos saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle dün saat 14.45 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler gece boyunca soğutma çalışmalarına devam etti.

Soğutma çalışmaları sırasında Küçükkuyu Orman İşletme Şefliği ekipleri yangında yaralanan ve hareketsiz halde duran bir yavru ceylanı fark etti. Yavru ceylanın yanına giden ekipler, ona su içirdi. Öte yandan, aynı bölgede bir başka yaralı ceylanın da dün sabah saatlerinde ekipler tarafından görüntülendiği bildirildi.