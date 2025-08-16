Yaralı Leylek Kurtarıldı

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesinde yol kenarında uçamayan ve yürümekte zorlanan bir leylek, duyarlı vatandaşların çabasıyla kurtarıldı. Yaralı leylek, belediye ekiplerine teslim edilerek bakım ve tedaviye alındı.

Toprakkale'de yaşayan Seyit Akşit, Osmaniye karayolu üzerinde hareketsiz halde duran leyleği fark etti. Yaralı olabileceğini düşünen Akşit, arkadaşlarının yardımıyla kuşu aracına aldı. Akşit, yaralı leyleği belediye garaj amirliğine teslim etti. Leylek buradan da tedavisi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi'ne götürüldü.

Haber: İbrahim EMÜL - Kamera: Osmaniye,