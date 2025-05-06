Yavru Bozayı İş Makinesine Girdi

KARABÜK'te orman işçilerinin çalıştığı iş makinesinin içerisine giren yavru bozayı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Merkeze bağlı Keltepe mevkisinde çalışan işçiler, ormanda tek dolaşan yavru bir ayıyı fark etti. İşçiler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Ekipler gelene kadar ayı, iş makinesinin içerisine girdi. Bir orman işçisi, yavru ayıyı kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Bölgeye gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı korumaya aldı.