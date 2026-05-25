BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde yavru bozayı sahile indi. Kayalıkların üzerinde yiyecek arayan yavru ayıyı vatandaşlar görüntüledi.
Küre Dağları Milli Parkı'ndan geldiği tahmin edilen yavru bozayı, Kurucaşile ilçesindeki Kapısuyu Sahili'ne kadar indi. Kayalıkların arasında yiyecek arayan yavru ayı, vatandaşlar tarafından görüntülendi. Bir süre yiyecek arayan yavru bozayı, ardından ormana doğru giderek gözden kayboldu.
Son Dakika › Yaşam › Yavru Bozayı Kurucaşile Sahilinde Görüntülendi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?