Yerli İç Giyim Markası Leswear, Yeni Koleksiyonunu Tanıttı - Son Dakika
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Yaşam

Yerli İç Giyim Markası Leswear, Yeni Koleksiyonunu Tanıttı

Yerli İç Giyim Markası Leswear, Yeni Koleksiyonunu Tanıttı
24.06.2025 17:51
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Yerli iç giyim markası Leswear, yeni koleksiyonunu kullanıcılarla buluşturdu. Nefes alan, terletmeyen ve konfor sağlayan kumaşlardan üretilen koleksiyon, şıklık ve rahatlık sunuyor. Marka, bir yıl önce trendleri belirleyen bir vizyonla yola çıktığını ve müşteri geribildirimlerine dayalı olarak sürekli geliştiklerini belirtti.

Yerli iç giyim markası Leswear, nefes alan, terletmeyen kumaşlardan üretilen yeni koleksiyonunu kullanıcılar ile buluşturdu.

'TRENDLERİ TAKİP EDEN DEĞİL, BİZZAT OLUŞTURAN BİR VİZYONLA HAREKET EDİYORUZ'

İç çamaşırı pazarında trendleri takip eden değil, akımlara öncülük eden bir misyon üstlenerek bir yıl önce yola çıktıklarını söyleyen Leswear Müdürü Burak Eren, "Geçtiğimiz yıl bu zamanlarda çıktığımız yolculuğumuzda, ilk adımımızı kadın iç çamaşırı takımları sunan bir marka olarak attık. Geride bıraktığımız süreçte, ürün yelpazemizi sürekli geliştirdik ve genişlettik. Geldiğimiz noktada, yeni nesil kumaş teknolojileriyle ürettiğimiz kadın ev ve iç çamaşırlarımızla konfor ve şıklığı bir arada sunuyoruz. Müşterilerimizden aldığımız değerli geribildirimleri titizlikle değerlendirerek, kesintisiz bir gelişim süreci uyguluyoruz. Bu sayede, ürünlerimizin stok kapasitesini ve çeşitliliğini her geçen gün artırıp daha iyi hizmet sunmak için çalışıyoruz. Şimdi de yazın her anında, varlığını hissettirmeden kullanıcılara eşlik eden, fonksiyonel ve şık çözümler sunuyoruz" dedi.

'24 SAAT SÜREN FERAHLIK VADEDİYORUZ'

Eren, "Geniş beden aralığımız sayesinde her vücut tipine hitap ediyor, kimsenin konfor ve şıklıktan ödün vermemesini sağlıyoruz. Özellikle sıcak havalarda kullanıcıların vazgeçilmezi olacak nefes alan ve terletmeyen kumaşlarımızla 24 saat süren ferahlık vadediyoruz. Farklı kesim ve formlarda fonksiyonel alternatifler sunarken, tüm bu kaliteyi ulaşılabilir fiyatlarla buluşturarak herkesin Leswear deneyimini yaşamasını mümkün kılıyoruz. Biz sadece iç çamaşırı değil, kendinizi iyi hissetmenizi sağlayacak bir yaşam tarzı sunuyoruz. Ürünlerimizi tasarlarken, sıradanlığın ötesine geçerek özgün ve yenilikçi çizgilerle fark yaratmayı hedefliyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız yüksek kaliteli kumaşlar sayesinde, tasarımlarımızın sadece estetik değil, aynı zamanda uzun ömürlü ve sürdürülebilir olmasını sağlıyoruz. Günlük kullanıma uygun çamaşırlar sunarken, aynı zamanda minimalist çizgilere sahip sofistike bir şıklığı da ürünlerimizin ayrılmaz bir parçası kılıyoruz" diye konuştu.

'GLOBAL PAZARDA GÜÇLÜ BİR YER EDINMEK İSTİYORUZ'

Eren, sözlerini şu değerlendirmelerle sonlandırdı:

"Hızlı bir başlangıç yaptığımız bu yolculukta, markamızın büyüme ivmesini sürdürüyoruz. Ürünlerimizi hem online pazaryerleri aracılığıyla hem de Beyoğlu'ndaki mağazamızdan kullanıcılarımıza ulaştırıyoruz. Bu yıl içinde yeni bir mağaza daha açarak fiziksel erişimimizi genişletirken, sosyal medya hesaplarımızı da organik olarak büyüterek dijital etkimizi artırmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki iki yıl içinde ise global pazarda güçlü bir yer edinme hedefiyle çalışıyoruz."

Kaynak: DHA
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