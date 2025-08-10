Yılkı Atları Şehirde

MANİSA Spil Dağı Milli Parkı'nda yaşayan yılkı atları, şehir merkezine indi. Yunusemre ilçesindeki Laleli Pazarı'na gelen atlar, pazarcı esnafı tarafından kavun ve karpuzla beslendi.

Manisa'nın 1517 metre yüksekliğindeki Spil Dağı Milli Parkı'nda yaban hayatını sürdüren yılkı atları, hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredip, otlar kuruyunca yem bulamadı. Atlar, şehir merkezine indi. Yunusemre ilçesinde kurulan Laleli Pazarı'na gelen atlar, zaman zaman esnafın tezgahlarındaki ürünlere yöneldi. Pazarcılardan Ramazan Arslan (59), tezgahında sattığı kavun ve karpuzları keserek atları besledi. Ramazan Arslan, "Bu hayvanlar aç kaldıkları için Spil Dağı'ndan buraya kadar geliyorlar. Ne suları var ne yemleri. Dağlar kurudu, kimse de ilgilenmiyor. Biz de onları bu şekilde besliyoruz" dedi.