1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü\'nde Çorum\'da farkındalık yürüyüşü yapıldı

1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde Çorum'da farkındalık yürüyüşü yapıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Çorum'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla yaşlılara yönelik farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Kadeş Meydanı'ndan Saat Kulesi'ne yürüyen katılımcılar, “Unutmuş Gözler, Unutmuş Kalpler” sloganıyla sevgi, saygı ve vefa mesajı verdi.
Çorum'da 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla, yaşlıların toplumdaki yeri ve önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık yürüyüşü gerçekleştirildi.
Çorum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kadeş Meydanı'nda başladı. Yaşlılara yönelik toplumsal duyarlılığın artırılması amacıyla bir araya geldi. Kadeş Meydanı'nda toplanan kalabalık, buradan hareket ederek Saat Kulesi'ne yürüdü. "Unutmuş Gözler, Unutmuş Kalpler" sloganıyla gerçekleştirilen yürüyüşte, toplumun ulu çınarları olan yaşlılara sevgi, saygı ve vefa duygularının önemine vurgu yapıldı. Yaşlıların toplumdaki değerinin ve onlara gösterilmesi gereken hassasiyetin altının çizildiği farkındalık etkinliği, Saat Kulesi meydanında sona erdi. Düzenlenen programa, Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Demirkıran, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın, kurum personeli, yaşlılar ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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