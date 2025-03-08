1. Kadın ve Sanat Şenliği Beyoğlu\'nda Başarıyla Gerçekleştirildi

Beyoğlu'nda bu yıl ilki düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, "Bir Gün 365 Saat" belgeselinin özel gösterimi ile sona erdi. Sinema temasıyla 4-7 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilen şenlik, kadın yönetmenlerin kısa filmleri, ilham verici söyleşiler ve özgün atölyelerle dolu dolu geçti.

Beyoğlu Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen 1. Kadın ve Sanat Şenliği, dört gün boyunca sinema teması etrafında şekillenen dopdolu bir programla sanatseverleri ağırladı. Kısa film gösterimlerinden söyleşilere, atölyelerden özel seçkilere kadar birçok etkinliğe ev sahipliği yapan şenlik, 7 Mart'ta gerçekleşen kapanış programıyla sona erdi. Beyoğlu Sinemasındaki programa sanatçılar ve sanatseverler yoğun ilgi gösterdi. Şenliğin kapanışında, "Bir Gün 365 Saat" belgesel filminin özel gösterimi yapıldı. Film gösterimi sonrası, senarist Burcu Salihoğlu ve film oyuncularıyla unutulmaz bir söyleşi gerçekleştirildi. Ayrıca yönetmen Eylem Kaftan ve moderatör Ayşen Şahin'e Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney adına TEMA Vakfı çerçevesi takdim edildi.

Her yıl farklı bir tema ile düzenlenmeye devam edecek

Sinema temasıyla 4-7 Mart tarihleri arasında kadın yönetmenlerin sinema dünyasındaki yerine dikkat çeken Kadın ve Sanat Şenliği sanatseverlerden büyük ilgi gördü. Sanatın ve kadın dayanışmasının ön plana çıktığı bu özel etkinliğin kısa film gösterimleri ve söyleşileri Beyoğlu Sineması'nda, atölye çalışmaları ise Beyoğlu Kadın Danışma ve Yaşam Merkezinde gerçekleştirildi. Sanat ve dayanışma dolu anlarıyla hafızalarda yer eden Kadın ve Sanat Şenliği, Beyoğlu Belediyesi tarafından, her yıl farklı bir tema ile düzenlenmeye devam edecek. - İSTANBUL