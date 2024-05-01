1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı - Son Dakika
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1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı

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1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatro etkinlikleriyle coşkuyla kutlandı. İşçiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar sloganlar eşliğinde yürüyerek Gar Meydanı'na ulaştı. Miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar verildi ve lise öğrencileri tarafından tiyatro gösterimi yapıldı. Eğitim-Sen de görevli kişilerin konseri ve halay çekilmesiyle kutlama sona erdi.

01.05.2024 16:15
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1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı

SAKARYA - 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Sakarya'da gerçekleşen yürüyüş, konser ve tiyatro ile kutlandı.

Tüm yurtta kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Sakarya'da coşkuyla kutlandı. Sakarya Caddesi Salko Camii önünde toplaşan işçiler, sendikalar, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, Gar Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Vatandaşlar alana polis ekipleri tarafından yapılan üst aramasından geçtikten sonra girdi. Oluşturulan miting alanında 1 Mayıs'a dair mesajlar verilirken lise öğrencileri tarafından tiyatro gösterimi yapıldı. Miting, Eğitim-Sen de görevli kişiler tarafından verilen konser ve halay çekilmesinin ardından son buldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1 Mayıs Sakarya'da yürüyüş, konser ve tiyatroyla kutlandı - Son Dakika

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