1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun'da kutlandı - Son Dakika
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun'da kutlandı

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun\'da kutlandı

Giresun'da düzenlenen törenle 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümü kutlandı. Deniz Şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı. Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, Türk denizci rotasının Türkiye idealine erişim rotası olduğunu belirtti. Ayrıca, Giresun'da inşa edilen balıkçı barınağı hakkında bilgi verildi ve denizci öğrencilerin mezuniyeti kutlandı.

01.07.2024 17:19
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 98. yıl dönümünü Giresun'da düzenlenen törenle kutlandı, Deniz Şehitleri anısına denize çelenk bırakıldı.

Giresun Limanı Sahil Güvenlik Yerleşkesi içerisinde düzenlenen programda konuşan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, "Bugün Türk denizci rotasının, çağdaş ve müreffeh Türkiye idealine erişim rotası olduğunu takdirle izliyoruz. İnanıyoruz ki hiçbir rüzgar, hiçbir fırtına Türk denizcisini bu rotasından saptıramayacaktır. Kalbi, aklı ve ruhu aydınlık Türk denizcisi bu bilinçle her geçen gün daha da güçlenerek Türk Bayrağını, Dünya'nın denizlerinde sonsuza dek şerefle dalgalandıracaktır" dedi.

Tamamlandığında Türkiye'nin en büyük balıkçı barınağı olma özelliğine sahip olacak ve Giresun Uzuncakum mevkiinde inşa çalışmaları devam eden balıkçı barınağı ile ilgili bilgi veren Serdengeçti "İlimiz ve bölgemiz için ciddi bir öneme haiz, Uzuncakum mevkinde inşa edilen Balıkçı Barınağımız tamamlandığında ise 85 bin m alan, 500 bin kasa kapasiteli soğuk hava deposu, 934 metre mendirek, 200 balıkçı tekne kapasitesi ve su ürünleri merkeziyle Karadeniz artık Giresun'dan dünya mutfağına uzanacak ve bu alanda çok büyük bir proje daha tamamlanmış olacak" diye konuştu.

Programda denizci öğrencilerin mezuniyeti de kutlanırken, okullarını birincilikle bitirenlere Vali Serdendeçti tarafından diploma ve plaket takdim edildi.

Çanakkale Deniz Şehitleri ile 4 Nisan 1953 yılında Çanakkale Boğazında batan Dumlupınar Denizaltısında şehit olan Giresunlu Mehmet Demir, Giresunlu Galip Yılmaz, Göreleli Hasan Kelleci ile tüm şehit ve gazilerin anısına denize çelenk bırakılmasıyla program sona erdi. - GİRESUN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun'da kutlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı Giresun'da kutlandı - Son Dakika
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