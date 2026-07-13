100 yaşındaki şehit annesi: 10 yıl geçti acım ilk günkü gibi - Son Dakika
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100 yaşındaki şehit annesi: 10 yıl geçti acım ilk günkü gibi

100 yaşındaki şehit annesi: 10 yıl geçti acım ilk günkü gibi
13.07.2026 10:26
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Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde iki oğlu ve bir damadını şehit veren 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, aradan geçen 10 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminde iki oğlu ve bir damadını şehit veren 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, aradan geçen 10 yıla rağmen acısının ilk günkü gibi taze olduğunu ifade etti.

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde yaşayan 100 yaşındaki Muzaffer Gülşen, 15 Temmuz hain darbe girişiminde iki oğlu ile bir damadını şehit verdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne vatan nöbeti tutmak için giden Mehmet Gülşen, Hakan Gülşen ve Lütfi Gülşen, sabaha karşı F-16 savaş uçağından atılan bombanın isabet etmesi sonucu şehit oldu. Evlatlarının şehit düştüğünü bir gün sonra öğrenen Muzaffer Gülşen, darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

"10 yıl oldu, ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor"

10 yıl geçmesine rağmen acısının hala ilk günkü gibi olduğunu söyleyen Muzaffer Gülşen, "Damadım, Lütfi ve oğlum Hakan'la Mehmet şehit oldu. Şehitlerin acıları hiç tükenmiyor, git gide fazla oluyor. Mehmet ve Hakan gece çalıştıkları için gündüz uyuyorlardı. Uyanırlar diye telefon edemedim. Akşam olduğunda gelinlerim; anne yaraları çok ağır, geliyorlar dedi. Yavrum ağır yarayla gelinir mi dedim. Gelinim anne üçü de ölmüş dedi, o vakit öğrendim şehit olduklarını. 10 yıl oldu, ağlaya ağlaya acılarıyla günler geçiyor. Acılar tükenmiyor, giderek çoğalıyor. Allah bu acıyı kimseye göstermesin. 10 yıl oldu ama sanki bugün olmuş gibi. Üç tane şehide kim dayanır" dedi.

"Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu"

15 Temmuz hain darbe girişiminde eşi ve 2 kardeşinin şehit olduğunu aktaran Menzile Gülşen, "Eşim ve kardeşlerim 15 Temmuz günü Cumhurbaşkanımızın çağrısını duyunca Ankara'ya kendi araçlarıyla gidiyorlar. Geç vakitlere kadar onlardan haber alamadık. Sonrasında ulaştığımızda biz tankın üstündeyiz, bizi aramayın dediler. Biz bugün durmayıp da ne zaman duracağız? Gelmeyeceğiz dediler. Sabah oldu yine öğrenemedik. Çocuklarım hastaneleri aradı ama yine öğrenemedik. Eşim ve kardeşlerim Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önünde şehit olmuşlar. Kardeşim Hakan'ın iş arkadaşı bizim şehitleri görmüş öyle öğrendik şehit olduklarını. Vatan kurtuldu, bayrağımız kurtuldu" diye konuştu.

"Çocuklarının gelinlik giydiğini göremediler, diploma törenlerini göremediler"

Eşini ve iki kardeşini vatan uğruna şehit vermenin gururunu yaşadığını ifade eden Gülşen, "Rabbim devletimize zeval vermesin. Belki bize çok zorluklar yaşattılar ama o gururu da bize yaşattılar. Devletimiz bize sahip çıktı Allah razı olsun. Her şeyimizi çaldılar, görecekleri daha çok şeyler vardı. Çocuklarının gelinlik giydiğini göremediler, diploma törenlerini göremediler. Hepsini o hainler çaldılar, Rabbim onları kahrı perişan etsin. Rabbim bir daha yaşatmasın öyle olayları. Rabbim devletimize zeval vermesin" şeklinde konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 100 yaşındaki şehit annesi: 10 yıl geçti acım ilk günkü gibi - Son Dakika

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