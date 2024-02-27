100. Yıl Kitap Kulübü Yazar Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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100. Yıl Kitap Kulübü Yazar Buluşmaları Devam Ediyor

100. Yıl Kitap Kulübü Yazar Buluşmaları Devam Ediyor

27 Şubat 2024 Salı günü İZELMAN Kitap Kafe APİKAM Şubesi'nde düzenlenecek olan yazar buluşmasında Mine Söğüt ve Nevzat Kaya okuyucularla bir araya gelecek. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan 100. Yıl Kitap Kulübü'nün düzenlediği etkinlik, herkese açık olacak.

27.02.2024 10:57  Güncelleme: 11:02
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100. Yıl Kitap Kulübü'nün düzenlediği yazar buluşmaları, Mine Söğüt ve Nevzat Kaya ile devam ediyor. 27 Şubat 2024 Salı günü (bugün) İZELMAN Kitap Kafe APİKAM Şubesi'nde saat 18.30'da düzenlenecek buluşmada okuyucular yazarlarla buluşacak.

Cumhuriyet'in 100. yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü tarafından kurulan 100. Yıl Kitap Kulübü'nün yazar buluşmaları etkinliğine 27 Şubat Salı günü (bugün),  Mine Söğüt ve Nevzat Kaya konuk olacak. Mine Söğüt'ün "Başkalarının Tanrısı" romanı üzerine yoğunlaşacak yazar buluşması etkinliğinin kolaylaştırıcılığını Prof. Dr. Nevzat Kaya üstlenecek. İlk baskısı 2022 Nisan'ında yapılan ve okurların büyük ilgisiyle karşılanan "Başkalarının Tanrısı" kitabını odağına alacak etkinlik, sadece kulüp katılımcılarına değil, etkinliğe katılmak isteyen herkese açık olacak.

BULUŞMALAR DEVAM EDECEK

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı kutlamaları kapsamında kurulan "100. Yıl Kitap Kulübü" için kayıtlar devam ediyor. 7 yaş üzeri okurların katılımına açık olan kitap kulübünün çalışmaları kapsamında; panelden söyleşiye, imza günlerinden edebiyat yarışmalarına, kütüphane gezilerinden çocuklar için okuma atölyelerine kadar birçok etkinlik gerçekleştirilmesi planlanıyor. 100. Yıl Kitap Kulübü'nün ilk yazar buluşmasına, 22 Aralık 2023'te gazeteci, eleştirmen, yazar Zeynep Oral konuk olmuştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Kent Arşivi, Müzeler ve Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'nün, başta çocuklar ve gençler olmak üzere tüm yaş gruplarında kitap okuma alışkanlığını kazandırmak ve kütüphane kültürünü aşılamak amacıyla hayata geçirdiği 100. Yıl Kitap Kulübü'ne https://www.izmir.bel.tr/tr/KitapKulubu/Index/4151 kayıt linki ya da bizizmir.com üzerinden başvuru yapılabiliyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel 100. Yıl Kitap Kulübü Yazar Buluşmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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