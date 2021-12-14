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109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında - Son Dakika

109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında

14.12.2021 13:24

109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında Sivas'ın Hafik ilçesinde mektep olarak inşa edilen günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında yer alıyor Sivas'ın Hafik ilçesinde mektep olarak inşa edilen günümüzde ise kütüphane...

109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında

Sivas'ın Hafik ilçesinde mektep olarak inşa edilen günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında yer alıyor

SİVAS - Sivas'ın Hafik ilçesinde mektep olarak inşa edilen günümüzde ise kütüphane olarak kullanılan 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında yer alıyor.

Sivas'ın Hafik ilçesinde 1915 yılında dönemin Valisi Ahmet Muammer Bey tarafından 'Koçhisar Mektebi' olarak inşa ettirilen bina günümüzde kütüphane olarak kullanılıyor. 109 yıllık bina çeşitli alanlarda kullanılarak 2017 yılında kütüphane olarak hizmete açıldı. 20 bin 500 kitabın bulunduğu tarihi kütüphane okuyucular tarafından da yoğun ilgi görüyor. Kütüphane tarihi bir bina olması nedeniyle ilden ve il dışından gelen ziyaretçilerini de ağırlıyor. Öte yandan kütüphanede çocuklar içinde ayrı bir bölüm bulunuyor. İlçede bulunan çocuklar okul çıkışlarında koşarak kütüphaneye gelip burada oyunlar oynayıp boyamalar yapıp doyasıya eğleniyor.

Tarihi yapı çeşitli alanlarda kullanıldı

Kütüphane sorumlusu Sami Soğancıoğlu, "Kütüphanemiz tarihi bir bina.1915 yılında Sivas Valisi Ahmet Muammer bey tarafından yaptırılmış bir bina. Burası ilk önce Cumhuriyet İlkokulu adı altında açılmıştı. Daha sonra 8-10 yıl öğretmenevi olarak kullanıldı. Sonrasında 1-2 yıl boş kaldı. Tadilata ihtiyacı oldu tadilatı yapıldı. İmam hatip orta bölümü 2 yıl kadar burada hizmet verdi. Bu bina İl Özel İdaresi adına tahsisli bir bina. 2017 yılında Hafik İlçesi Halk Kütüphanesi adına süresiz tahsisi yapıldı. Şuanda biz bu binada hizmet vermekteyiz" dedi.

İl dışından da ziyarete geliyorlar

Soğancıoğlu, kütüphaneyi ziyaret etmek için il dışından da gelenlerin olduğunu belirterek, "109 yıllık tarihi bir yapı olması münasebetiyle insanlar gezip görelim diyorlar. Sadece ilden değil dışarıdan da gelenler var. Biz binanın korunmasını yapıyoruz. Hiçbir sıkıntı yaşamadık, yaşanılacağını da düşünemiyorum. İlimiz kütüphanelerinin içinde bizim binamız tarihi bir bina olması sebebiyle tek olarak görünüyor. İlkokul ve ortaokul öğrencilerimiz okul çıkışlarında geliyorlar. Kütüphanemizi ziyaret eden öğrenciler bayağı mevcut. Bu yıl kütüphanemizde çocuk bölümü oluşturduk. Çocuklarımız geniş zamanda bol bol ziyaret ediyorlar" şeklinde konuştu.

109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında
109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında
109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında
109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında

Sivas, Hafik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 109 yıllık bina sayılı tarihi kütüphaneler arasında - Son Dakika


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