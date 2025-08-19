11 Yaşında Hafız Oldu - Son Dakika
11 Yaşında Hafız Oldu

19.08.2025 10:07
Muhammed Keçaş, 15 ayda hafızlığını tamamlayarak sevincini abisine duyurdu.

Elazığ Altınçevre Kur'an Kursu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Keçaş, 15 ayda hafızlığını tamamlayarak sevincini abisine "Abi ben hafız oldum" diyerek duyurdu. Abisi ise, "Abin sana kurban olsun, küçük hafızım" sözleriyle kardeşinin mutluluğuna ortak oldu.

Elazığ'ın Altınçevre Yatılı Erkek Kur'an Kursu öğrencisi 11 yaşındaki Muhammed Keçaş, 15 ayda hafızlığını tamamladı. Mutluluğunu ilk olarak abisine telefonla haber veren Muhammed, "Abi ben hafız oldum" diyerek sevincini paylaştı. Duygusal anlar yaşayan ağabeyi ise, "Abin sana kurban olsun, eve gelince seni bol bol öpeceğim küçük hafızım" sözleriyle kardeşinin heyecanına ortak oldu. Sosyal medyada da paylaşılan bu görüntüler, çok sayıda beğeni aldı.

Başarısının ardından duygularını paylaşan Muhammed Keçaş, "Ağabeyim çok sevindi, duygulandı ve 'Abin sana kurban olsun' dedi. Yıllar süren emeğimin karşılığını almak beni çok mutlu etti. O an çok sevindim. Altınçevre Kur'an Kursumuz etkinlik bakımından zengin. Derste sıkıldığımda etkinliklerle stresimi atabiliyorum. Taşımalı olduğum için de ailemi görebiliyorum. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı olduğu için de gönül rahatlığıyla gelebiliyorum. Hatır sahipleri ile aramızda köprü görevi gördükleri için Miraç Eğitim Derneğine teşekkür ediyorum. Hafızlığımı elhamdülillah 15 ayda bitirdim. Bazen zorlandığım zamanlar oldu ama sabredince rabbim kolaylaştırıyor" dedi. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

Eğitim, Yerel, Yaşam

