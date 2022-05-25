12. Rize Günleri'nde helyum gazlı balonla gökyüzüne çay salındı

Rize Günleri'nin 12'ncisi İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. Kamera ve takip cihazının bulunduğu helyum gazlı balonla gökyüzüne salınan çay ise etkinliğin gözdesi oldu.

İstanbul Rize Dernekler Federasyonunca (RİDEF) Rize Valiliği himayesinde gerçekleştirilen Rize Günleri'nin 12'ncisi İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda başladı. İçerisinde kamera ve takip cihazının bulunduğu helyum gazlı balonla gökyüzüne salınan Rize çayı etkinlikte dikkat çekti. Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için özel olarak bir kemençe tasarlandı. Üzerinde ay yıldızın ve Rabia işaretinin bulunduğu kemençe, cumhurbaşkanına verilmek üzere 12'nci Rize Günleri'nde bekliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı 12'nci Rize Günleri'ne davet eden Yaşar Yazıcılar, "Emekli olduktan sonra pandemi dolaysıyla sokağa çıkma yasağı olduğu için kemençeye başladık. Kurt başı, aslan başı gibi değişik tasarımlar yaptık. Hemşehrimiz sayın cumhurbaşkanımız Rize Günleri'ne gelirse, kendisine mahcup olmamak için en güzel kemençeyi ona yapalım dedik. Milli olmasını istediğimiz için ay yıldız ve Rabia'yı andırması için 4 işaret koyduk" diye belirtti. - İSTANBUL