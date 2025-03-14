14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı - Son Dakika
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14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Tanfer, sağlık çalışanlarının özverisini vurgulayarak Tıp Bayramı'nı kutladı.

14.03.2025 12:20
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14 Mart Tıp Bayramını kutlayan, Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, 'İnsan sağlığını ve hayat hakkını koruyan, her koşulda sorumluluğunun bilincinde olan doktorlarımızın ve tüm sağlık personelimizin 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun' mesajını verdi.

Hekimlerin ve sağlık çalışanlarının öz verili bir şekilde çalıştıklarını ifade eden Başkan Tanfer, mesajında şu ifadelere yer verdi: "Hekimlik, çok büyük sorumluluk ve özveri gerektiren kutsal bir meslektir. Başından beri milletimizin var olma, kalkınma ve gelişme mücadelesinde önemli roller üstlenen hekimlerimiz ve tüm sağlık çalışanlarımız, özveri ve inançla, meslek onuruna yakışır bir şekilde insanlığa ve ülkemize hizmet etmektedirler. Covid-19 Pandemi ve deprem felaketlerinde İnsan sağlığını koruyarak toplumsal mutluluk ve refahı sağlamak görevini büyük bir aşkla ve şevkle yerine getiren fedakar sağlık çalışanlarımız, sağlık sistemimizin bugünlere gelmesinde en büyük pay sahibidir.

Vatandaşlarımızın kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı olan bireyler; eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkemizin kalkınmasına ve toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Sağlıklı hayat, insanların vazgeçemeyeceği en temel haktır. Bu özveriyle sağlığımız için fedakarca mücadele veren sağlık kahramanları her türlü takdir ve teşekkürü ziyadesiyle hak etmektedirler.

Ülkemiz bugün tıp eğitimi, teknolojisi ve sağlık hizmetleri alanındaki çalışmaları, sağlıklı insan kaynağının niteliği ve sunulan sağlık hizmetinin etkinliği bakımından dünyanın gelişmiş ülkeleriyle başarı seviyesine ulaşmıştır. İnsanların en önemli hazinesi olan sağlık için, esenlik için mücadele eden başta hekimler olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının hizmetleri de son derece kutsal ve onurludur.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz." diyerek, Türk hekimlerine duyduğu güveni en güzel şekilde ifade etmiştir. Halkın mutlu bir yaşam sürmesi, sağlık hizmetlerine kolay ve hızlı erişimi adına çalışmalar yapan, sağlık alanındaki yenilikleri takip eden, zor ve ağır çalışma koşullarında fedakarlıktan bir an olsun kaçınmayan sağlık çalışanlarımızın fedakar hizmetleri takdire şayandır.

Sağlık altyapısını güçlendirme konusunda son dönemde yapılan en önemli yeniliklerden biri de "Şehir Hastaneleri'dir. Böylece sağlık hizmetlerinin arzu edilen en üst seviyeye çıkarılması, vatandaşlarımızın memnuniyetinin artırılması hedefine daha da yaklaşılmıştır.

Bu vesileyle, Erzurum Kent Konseyi olarak, Başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlar, çalışmalarında başarılar dileyerek sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 14 Mart Tıp Bayramı Kutlandı - Son Dakika

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