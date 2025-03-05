14 Yaşındaki Sporcu Tüfek Kazasında Hayatını Kaybetti

Düzce'de av tüfeğinin ateş alması sonucu hayatını kaybeden 14 yaşındaki sporcu son yolculuğuna uğurlandı.
Düzce'de dün akşam üzeri arkadaşlarıyla fındık bahçesine giden Muay Thai sporcusu 14 yaşındaki Ahmet Kafkas Keleş, tüfeğin ateş alması sonucu hayatını kaybetti. Aydınpınar Köyü mezarlığında Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın kıldırdığı cenaze namazına Düzce Valisi Selçuk Aslan, Muay Thai Federasyonu As Başkanı Korkmaz Atalay ve Keleş'in sevenleri katıldı. Genç sporcu kılınan cenaze namazının ardından aynı köy mezarlığına defnedildi. - DÜZCE
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