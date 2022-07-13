15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika
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15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

13.07.2022 14:07
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tüm dünyanın 15 Temmuz'da millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını bir kez daha gördüğünü belirtti.

SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, tüm dünyanın 15 Temmuz'da millet iradesinin üstünde bir güç olmadığını bir kez daha gördüğünü belirtti.

Prof. Dr. Dağlı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle yayımladığı mesajda, "15 Temmuz 2016'da Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığına, ülkemizin huzur ve refahına göz dikenlere karşı aziz milletimiz, devletiyle kenetlenerek birlik ve beraberliği için canı pahasına ülkesini savunmuştur" ifadelerini kullandı.

"Tarihe yazdıkları destanlarla damga vuran atalarımızdan aldığımız güçle, düşmanlarımıza karşı direnişimizi 15 Temmuz 2016'da bir kez daha gösterdik" ifadelerine de yer veren Prof. Dr. Dağlı'nın mesajında, "Vatanına ve bayrağına sevdalı Türk Milleti, geçmişten bugüne, en zor şartlarda dahi gücü ve iradesiyle gerekeni yapmaktan çekinmemiştir. Aziz milletimiz, 15 Temmuz'da kendisine emanet edilen uçağına, tankına, cephanesine ve bağımsız geleceğine sahip çıkmıştır. SANKO Üniversitesi olarak bizlere düşen görev akıl, bilim ve vicdanın ışığında vatanına, bayrağına bağlı daha güçlü genç nesiller yetiştirmeye devam etmektir. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutlarken, vatanımızın birlik ve beraberliği için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize saygı ve şükranlarımı sunuyorum" denildi. - GAZİANTEP

YORUMLAR
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81 ilde Birlik ve Beraberlik Koşusu 81 ilde Birlik ve Beraberlik Koşusu 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne doğru
Kaynak: İHA

Demokrasi, Aziz, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü - Son Dakika

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