15 Temmuz Gazisi: Ateş Düştüğü Yeri Yakıyor

15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp, "Şehit ailelerine ve gazilerimize sorduğunuzda acının sanki dün yaşanmış gibi taze olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin 10'uncu yılına yaklaşırken 15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp, 15 Temmuz şehidi Özel Harekat Polisi Aytekin Kuru'nun Adana'nın Kozan ilçesindeki kabrini ailesiyle birlikte ziyaret etti. İlçeye bağlı Pekmezci Mahallesi Mezarlığı'nda gerçekleştirilen ziyarette, şehidin annesi Esma Kuru ve babası Süleyman Kuru ile evlatları için dua etti.

Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidin annesi Esma Kuru acılarının dün gibi olduğunu ifade etti.

15 Temmuz gazisi Oğuzhan Konuralp, şehit Aytekin Kuru'nun kabrini her yıl olduğu gibi bu yıl da ailesiyle birlikte ziyaret ettiklerini belirterek, 15 Temmuz şehitlerini rahmet ve minnetle andıklarını söyledi.

"Ateş düştüğü yeri yakıyor"

Gazi Konuralp, "15 Temmuz'un 10'uncu yılına yaklaşırken, bu uğurda şehit verdiğimiz 251 vatandaşımızı rahmetle, gazilerimizi ise minnet ve şükranla anıyorum. Şehidimiz Aytekin Kuru'nun kabri başındayız. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçmiş olsa da şehit ailelerine ve gazilerimize sorduğunuzda acının sanki dün yaşanmış gibi taze olduğunu görüyorsunuz. Çünkü ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

15 Temmuz'un milletin iradesine yönelik bir saldırı olduğunu belirten Konuralp, o gece milletin birlik ve beraberlik içerisinde darbe girişimini engellediğini ifade ederek, Türkiye'nin güçlü yarınlara aynı kararlılıkla yürümeye devam ettiğini söyledi.

"Yaşadıklarımız sanki daha dün olmuş gibi"

Şehit babası Süleyman Kuru ise aradan geçen 10 yıla rağmen acılarının dinmediğini belirterek, "Yaşadıklarımız sanki daha dün olmuş gibi. Oğlumuzun hasretini Ankara'da okuyan torunlarımızla gidermeye çalışıyoruz" diye konuştu.

15 Temmuz'un Türkiye'nin birlik ve beraberliğine yönelik bir saldırı olduğunu ifade eden Konuralp, "15 Temmuz aslında milletimizin, devletimizin ve ülkemizin bölünmez bütünlüğüne kast edilen bir girişimdi. O gece milletimiz iradesine sahip çıkarak bu küresel planı bozdu. 15 Temmuz'u doğru anlamak için öncesine ve sonrasına bakmak gerekiyor. Türkiye, Cumhuriyet tarihi boyunca darbeler ve siyasi istikrarsızlıklarla mücadele etti. Ancak 15 Temmuz gecesi milletimiz bu zinciri kırdı. Bugün de güçlü Türkiye hedefi doğrultusunda birlik ve beraberlik içerisinde ilerlemeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - ADANA