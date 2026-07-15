15 Temmuz İçin Fotoğraf Sergisi - Son Dakika
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15 Temmuz İçin Fotoğraf Sergisi

15 Temmuz İçin Fotoğraf Sergisi
15.07.2026 20:58
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İstanbul Havalimanı'nda 15 Temmuz'un 10. yılına özel fotoğraf sergisi açıldı.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla, İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açtı. Yolcular sergiye yoğun ilgi gösterdi.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul Havalimanı'nda fotoğraf sergisi açtı. İç Hatlar Geliş Terminali önünde açılan sergide 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi ve sonrasında yaşanan olayları anlatan fotoğraflar yer aldı. Yolcular fotoğraf sergisini gezdi. Jandarma personeli de sergiyi inceleyen yolculara fotoğrafları anlattı. Yolcular sergiye yoğun ilgi gösterdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz İçin Fotoğraf Sergisi - Son Dakika

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