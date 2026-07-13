15 Temmuz Logosu 10 YHT Setinde - Son Dakika
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15 Temmuz Logosu 10 YHT Setinde

15 Temmuz Logosu 10 YHT Setinde
13.07.2026 14:09
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını bildirdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' logosunun TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 Yüksek Hızlı Tren (YHT) setinde yer alacağını bildirdi.

Bakan Uraloğlu, 15 Temmuz'un 10'uncu yılı kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan 'İrade Bizim, Zafer Bizim' logosunun YHT setlerinde kullanılmasına ilişkin açıklamada bulundu.

10'uncu yılda 10 YHT seti

Bu yıl 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10'uncu yılı dolayısıyla hazırlanan özel logonun, önceki yıllardan farklı olarak TCDD Taşımacılık AŞ'ye ait 10 YHT setine uygulandığını belirten Uraloğlu, trenlerde toplam 40 logonun yer alacağını, ayrıca setlerin içerisinde de 15 Temmuz temalı afişlerin kullanılacağını söyledi.

"Raylarda ilerleyen her Yüksek Hızlı Trenimiz, aziz milletimizin destansı mücadelesini taşıyacak"

Yüksek Hızlı Trenlerin her gün binlerce yolcuyu güvenle sevdiklerine ulaştırdığını hatırlatan Uraloğlu, "Raylarda ilerleyen her Yüksek Hızlı Trenimiz, bu kez yalnızca yolcularını değil; 15 Temmuz'da canı pahasına vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkan aziz milletimizin destansı mücadelesini de taşıyacak. Bu çalışma, milletimizin ortak hafızasına güçlü bir selam, şehitlerimize vefanın anlamlı bir nişanesidir" ifadelerini kullandı.

"Bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür"

Özel logolu YHT setlerinin Ankara, İstanbul, Eskişehir, Konya, Karaman ve Sivas başta olmak üzere yüksek hızlı tren ağındaki hatlarda iki ay boyunca sefer yapacağını belirten Uraloğlu, "Her istasyonda, her yolculukta 15 Temmuz'un milletimizin zaferi olduğu bir kez daha hatırlanacak. Ankara'dan İstanbul'a, Konya'dan Eskişehir'e, milyonlara o gecenin kahramanlık ruhunu taşıyacak bu trenler, vatan sevgimizin ve birliğimizin demir raylardaki sembolüdür" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ankara, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 15 Temmuz Logosu 10 YHT Setinde - Son Dakika

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