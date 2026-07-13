FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anıldı

FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anıldı
13.07.2026 16:18  Güncelleme: 16:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FETÖ Terör Örgütü tarafından düzenlenen darbe girişimine direnirken İstanbul'da şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında dualarla anıldı.

FETÖ Terör Örgütü tarafından düzenlenen darbe girişimine direnirken İstanbul'da şehit düşen Prof. Dr. İlhan Varank, kabri başında dualarla anıldı.

TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın ağabeyi İlhan Varank ve tüm 15 Temmuz şehitleri için Şehzadebaşı Camii'nde Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif programı düzenlendi. Anma törenine TBMM Eski Başkanı İsmet Yılmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, TBMM İdare Amiri Hasan Turan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu katıldı. Programda ayrıca; AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Naci İnci de yer aldı.

Şehitlerimiz sayesinde

Anma programında konuşan Mustafa Varank, "Rabbim, bütün şehitlerimize rahmet eylesin. Bir daha bu acıları göstermesin. Milletimize de böyle her zorlukta bu feraseti göstermeyi nasip etsin. Çünkü milletimiz, şehitlerimiz sayesinde bu darbenin üstesinden geldik" dedi.

"En yüce makam"

Varank, her bir şehidin kendileri için kıymetli olduğunu vurgulayarak "Ailemizin bir ferdinin şehit olması tabii ki bize farklı bir acı yaşatıyor. Biz de bunun şuuruyla hareket etmeye çalışıyoruz. Çünkü inanıyoruz ki; rabbimizin bir insanoğluna nasip edebileceği en yüce makam şehitlik" diye konuştu.

Saraçhane'de şehit düştü

Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi olan Prof. Dr. İlhan Varank, bundan tam 10 yıl önce 15 Temmuz 2016'da hain darbe girişimine karşı çıkarken Saraçhane'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi önünde darbeciler tarafından şehit edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anıldı - Son Dakika

15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor 15 yaşındaki Nehir Usta çıraklarına ders veriyor
Bangladeş’te sel ve toprak kayması: 44 ölü Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü
Nijerya’nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü Nijerya'nın Plateau eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi öldü
Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay’a bağışladı Bakan Gürlek kazandığı tazminatı Kızılay'a bağışladı
Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı Ünlü dövüşçü, kendisini trollemeye çalışan YouTuber’ı kaldırıp çalılara fırlattı
FIFA’dan Dünya Kupası için yeni plan Takım sayısı yeniden artırılıyor FIFA'dan Dünya Kupası için yeni plan! Takım sayısı yeniden artırılıyor

15:21
Trump: Hürmüz Boğazı’nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
Trump: Hürmüz Boğazı'nı ele geçiriyoruz, ücret alacağız
15:06
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
Özgür Özel ve ekibi, kurultay yapılması için mahkemeye başvuruyor
14:59
Gözaltına alınan Haluk Levent’ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
Gözaltına alınan Haluk Levent'ten ilk açıklama: Asıl bombayı bekleyin
14:43
Dev market zincirine ikinci şok Aynı şube yeniden mühürlendi
Dev market zincirine ikinci şok! Aynı şube yeniden mühürlendi
14:37
Ankara’da 5 ayrı FETÖ soruşturması 80 aktif polis için gözaltı kararı var
Ankara'da 5 ayrı FETÖ soruşturması! 80 aktif polis için gözaltı kararı var
14:17
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi Şifrelerini polisle paylaşmadı
Haluk Levent’in üzerinde 4 cep telefonu ele geçirildi! Şifrelerini polisle paylaşmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.07.2026 16:24:11. #7.13#
SON DAKİKA: FETÖ’nün darbe girişiminde şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.