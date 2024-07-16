15 Temmuz Şehitleri Anma Gecesi'nde Camilerde Sela Okundu

Yerel

Fethullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında birlik ve beraberliği simgeleyen selalar, bu gece ülke genelinde camilerde yeniden okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığının koordine ettiği programlar kapsamında, darbe girişimi sırasında millete ihanete karşı manevi güç sağlayan sela sesi, saat 00.13'te ülke genelindeki yaklaşık 90 bin camide eş zamanlı olarak yükseldi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Beştepe Millet Camisi'nde sela okudu.

Cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak. - ANKARA