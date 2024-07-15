Aydın'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Aydın'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Aydın\'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

15.07.2024 11:40  Güncelleme: 11:42
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Aydın Valiliği tarafından düzenlenen '15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü' etkinlikleri kapsamında hain darbe girişiminin 8'inci yıldönümünde şehit düşen kahramanlar anılarak demokrasi ve milli birliğe vurgu yapıldı.

Aydın Valiliği, 15 Temmuz hain darbe girişiminin engellenmesinin 8'inci yılında şehitleri anma programı gerçekleştirdi. Tellidede Mezarlığı'nda düzenlenen programda şehitler anılırken milli birlik vurgusu yapıldı. Programda ilk olarak Aydın Valiliği, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Garnizon Komutanlığı, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği tarafından şehitliğe çelenk koyuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tüm şehitler için dua edildi.

Aydın protokolü ile birlikte şehit kabirlerini ziyaret eden Vali Canbolat şehitlerin kabirlerine karanfil bıraktı. Daha sonra Tellidede Mezarlığı'nda bulunan şehitlik defterini imzalayan Vali Canbolat, şehitlik defterine şu notları yazdı; "Aziz şehitlerimiz devletimizin ve milletimizin istiklali ve istikbali, al bayrağımızın yüceliği uğrunda en değerli varlığını canlarınızı vererek şehadet mertebesine ulaştınız. Bize bıraktığınız emanetin sorumluluğun idrakinde olup, aziz hatıralarınızı ilelebet yaşatacağız. Eşsiz kahramanlıklarınız, şanlı tarihimizdeki müstesna erini her zaman muhafaza edecek, yeni nesiller sizleri daima minnet ve şükranla hatırlayacaktır. Millet size şükran size dua sizedir. Ruhlarınız şad olsun."

Tellidede Mezarlığı Şehitliği'nde başlayan ziyaret programı Kemer Mezarlığı Şehitliği, Yedi Eylül Şehitler Abidesi, Çanakkale Şehitlik Abidesi ziyaretleri ile devam etti. Gerçekleştirilen anma programına Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın yanı sıra; Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yiğit Menderes, Aydın Garnizon Komutanı Hakkı Haktan Armağan, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, Aydın İl Jandarma Komutanı Ali Naci Aldemir, Aydın İl Müftüsü Hasan Güneş, Aydın Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma Derneği, Aydın Şehit Aileleri ve Malul Gazileri Yardımlaşma Derneği temsilcileri ile kurum müdürleri ve protokol üyeleri katıldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Aydın'da 15 Temmuz Şehitleri Anma Programı Düzenlendi - Son Dakika
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