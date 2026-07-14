15 Temmuz'da tankla ezilen araç Üsküdar'da sergileniyor - Son Dakika
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15 Temmuz'da tankla ezilen araç Üsküdar'da sergileniyor

15 Temmuz\'da tankla ezilen araç Üsküdar\'da sergileniyor
14.07.2026 15:29
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15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında darbeci hainler tarafından Ankara'da tankla ezilen araç Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor.

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü etkinlikleri kapsamında darbeci hainler tarafından Ankara'da tankla ezilen araç Üsküdar Meydanı'nda sergileniyor.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu hainler tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10'uncu yıldönümü kapsamında yurdun dört bir yanında etkinlikler gerçekleştirilirken, İstanbul'un en merkezi noktalarından biri olan Üsküdar Meydanı'nda, 15 Temmuz 2016 gecesi Hikmet Karabul'un kullandığı ve Ankara Kızılay'da darbeci hainlerin tankla üzerinden geçtiği araç Üsküdar Meydanı'nda vatandaşlara sergileniyor. Sergilenen araç o karanlık gecenin adeta bir özeti gibi yaşanan ihaneti gözler önüne seriyor.

"Hainler hala içimizde var çok uyanık olmamız lazım, birliğe çok ihtiyacımız var"

Aracın sergisini ziyaret eden Mehmet Eşref Aras, hain kalkışmanın olduğu akşam Maltepe'deki evinde olduğunu söyleyerek, " Olayı duyar duymaz sokağa nasıl çıktığımızı hatırlamıyorum. Çoluk çocuk sokağa çıktık, o günleri rabbim bir daha göstermesin. Şuan tüylerim diken diken oluyor, tek dileğim rabbim bu memlekete bu gibi acılar bir daha göstermesin. İmanımızla birliğimizi beraberliğimizi daim eylesin. Hainler hala içimizde var çok uyanık olmamız lazım, birliğe çok ihtiyacımız var. Rabbim bir daha göstermesin, aklıma geldikçe düşünmek bile istemiyorum" dedi.

"Bir gürültü koptu, üzerimizden top mermisi geçtiğinin sesini duyduk"

Hakkı Özdemir ise, " O gece tankları köprüde görünce millet daha olayın farkında değildi. Ben anladım bu şerefsizler ayaklandı. Ne olur ne olmaz diye hemen Kısıklı'ya gittik, orada nöbet tuttuk. Bir kısım insanın vurulduğunu duyunca Altunizade'ye gittik, bir gürültü koptu üzerimizden top mermisi geçtiğinin sesini duyduk. Sabah olunca rahatladık, reis Kısıklı'ya gelecek dediler Kısıklı'ya döndük bekledik geldi fakat biz endişeliydi; bir şey olacak diye reisin etrafında titredik" diye konuştu.

İsmini vermek istemeyen bir başka ziyaretçi, "İnşallah bu bayrak inmez, vatan bölünmez. Hep birlik olacağız bu atılmış imzalar beynimize kazınmış, çocuklarımız şehit olmuş kanları yerde kalmayacak" ifadelerini kullandı.

15 Temmuz etkinlikleri için Almanya'dan gelen Orhan Tomurcuk da, "Allah Türkiye'mize zeval vermesin, en büyük Türkiye. Çok korkunç bir şey Allah kimseye göstermesin" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 15 Temmuz'da tankla ezilen araç Üsküdar'da sergileniyor - Son Dakika

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