16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

09.03.2022 14:23
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2'nci Gaziantep Mozaik Çalıştayı'nda 14 kadın 2 erkek sanatçının hazırladığı mozaikler, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda görücüye çıktı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) ev sahipliğinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla 2'nci Gaziantep Mozaik Çalıştayı'nda 14 kadın 2 erkek sanatçının hazırladığı mozaikler, Gaziantep Üniversitesi Ana Giriş Kapısı önündeki meydanda görücüye çıktı.

GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinasyonunda 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde farkındalık oluşturmak için Jale Tekinalp Yücel Kültür, Sanat ve Mozaik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştayın ardından Antalya, Muğla, Eskişehir, Adana, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Ankara olmak üzere 8 ilden mozaik sanatçısı kendine özgü üslubuyla 16 kelebek mozaiği yaptı. Eserler, Gaziantep Üniversitesi ana giriş kapısı önündeki büyükşehirin hazırladığı duvara monte edilerek, şehir sakinlerinin beğenisine sunuldu.

"Sanatta kelebek etkisi" hedefiyle hazırlanan mozaikler, kadınların toplumdaki başarılarını ön plana çıkartırken şehrin dokusuna da renk kattı. Etkinliğin sonunda Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Dr. Mehmet Berk, sanatçılara teşekkür belgesi verdi. - GAZİANTEP

16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı
16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı

YORUMLAR
500
Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği Büyükşehir'den bin kadın sporseverle 'ritmini yakala' etkinliği Vali Bilmez kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu Vali Bilmez kadın çalışanlarıyla yemekte buluştu

Büyükşehir Belediyesi, Dünya Kadınlar Günü, Gaziantep, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı - Son Dakika


Son Dakika
14:09 Son Nefesime Kadar dizisinde bu akşam neler olacak? Mihri, Umut'u bulacak mı?
14:04 Avcılar'da engelli çocuğuyla minibüse binen kadına, şoförden 'pes' dedirten sözcükler
13:53 Son dakika: Kar fırtınası başladı! Yarın İstanbul'da kamu personeli idari izinli olacak
13:49 13 hakemin görevine son verilmişti! TFF Başkanı Özdemir: Kararımız kesindir
13:47 13 hakeme maç verilmemesine bir tepki de Başakşehir'den: Bu bir operasyon!
13:43 Meşhur 1987 kışında ne oldu? Ne kadar kar yağdı? Bilmeyenler için işte o görüntüler!
13:35 Rusya'dan yeni açıklama: Amacımız Ukrayna hükümetini devirmek değil!
13:33 Son Dakika! İstanbul'da kar önlemleri: Okullar tatil edildi, AVM'ler erken kapanacak, motokuryeler yola çıkamayacak
13:19 Genç kadını istismar etti, yetmedi kızgın yağla yaktı! Sonra da "MİT üyesiyim bana bir şey olmaz" dedi! Tahliye edildi
13:17 Gülsek mi, ağlasak mı? MHK, Galatasaray maçına hakem atamayı unuttu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2022 14:29:48. #1.13#
SON DAKİKA: 16 farklı kelebek mozaiği, Gaziantep'te görücüye çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement