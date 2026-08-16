16 Yaşındaki Esmanur, Ailesine Hayvancılıkla Destek Oluyor - Son Dakika
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16 Yaşındaki Esmanur, Ailesine Hayvancılıkla Destek Oluyor

16 Yaşındaki Esmanur, Ailesine Hayvancılıkla Destek Oluyor
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Esmanur Berköz, 6 kız kardeşin en büyüğü olarak hayvancılıkla ailesine ekonomik destek sağlıyor.

Hatay'da 6 kız kardeşin en büyüğü olan 16 yaşındaki Esmanur Berköz, ailesine destek olmak için 5 keçiyle başladığı hayvancılıkta sayıyı 30'a çıkararak elde ettiği ekonomik gelirle babasının geçim yükünü hafifletiyor. Ata binip, hayvanlarla ilgilenen Esmanur'un annesiyse kızlarından memnun oldukları söyledi.

Kumlu ilçesi Paşahöyük Mahallesi'nde yaşayan Yusuf ve Fatma Berköz çifti 6 kız çocuğu sahibi. Ailesine gündelik yevmiye işlerde çalışarak bakan baba Berköz'ün maddi olarak en büyük destekçisiyse 16 yaşındaki Esmanur Berköz oldu. Erkek evladı olmayan babasının iş yükünü hafifletmek amacıyla babasına yardım etmeye çalıştığında olumsuz yanıt alan Esmanur, babasının sözünü dinlemeyerek hayvancılığa başladı. Ailesinin desteğiyle 5 keçi alan Esmanur, yavrulamayla keçi sayısını 30'a yükseltti. Esmanur'un eşine yardım ettiğini söyleyen Fatma Berköz, "Erkek çocuğum yok Esma'yı da erkek evladı gibi yetiştirdik ve inşallah hep bizim destekçimiz olacak" dedi.

At sırtında gezinen ve keçilerini besleyerek günlerini geçiren Esmanur Berköz, "Babam geçmişte hayvancılık yapıyordu ve benim hayvanlara ilgim o dönemde başladı. Babama yardımcı olmaya çalıştığımda, babam eve dönmemi isterdi. Bende babamın sözünü dinlemiyordum, keçi satın almaya başladı. İlk başta 5 tane aldım, sonra yavrularını sattım. Al, sat yaparak devam ettim ve şimdi yaklaşık 30 tane var. Biz 6 kız kardeşiz, erkek kardeşimiz yok. Babamın erkek çocuğu olmadığı için görevleri ben yerine getiriyorum. Sabah güne kuşlarımı ve atımı yemleyerek başlıyorum. Köpeğimi de besliyorum ve ardından keçilerimi yayıp 6 gibi getiriyorum" dedi.

Kızının hayvanlarla uğraştığını söyleyen anne Fatma Berköz, "Şimdiye kadar keçilerle kızım uğraşıyor ve babasına destek çıkıyor. Erkek çocuğum yok Esma'yı da erkek evladı gibi yetiştirdik ve inşallah hep bizim destekçimiz olacak. Okulu babasına destek çıkmak için bıraktı. Keçilerle kendi uğraşıyor, babası günlük yevmiyeye gidiyor" dedi.

Kaynak: İHA

Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel 16 Yaşındaki Esmanur, Ailesine Hayvancılıkla Destek Oluyor - Son Dakika

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