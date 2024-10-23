17. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika
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17. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

17. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu

Kırıkkale'de düzenlenen '17. Anadolu Spor Ödülleri' töreninde, 'Yılın Teknik Direktörü' ödülünü Arda Turan kazandı. Törende farklı branşlarda başarılı isimlere ödüller verildi.

23.10.2024 02:23  Güncelleme: 02:25
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Kırıkkale'de düzenlenen "17. Anadolu Spor Ödülleri" sahiplerini buldu. "Yılın Teknik Direktörü" ödülüne layık görülen Arda Turan, İspanya'daki programı nedeniyle katılamadığı törene gönderdiği video mesajında, "Teknik direktör olarak aldığım ilk ödül" dedi.

Kırıkkale Belediyesi ve Kırıkkalegücü Spor Kulübü iş birliğiyle düzenlenen "17. Anadolu Spor Ödülleri" töreni, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende konuşan Belediye Başkanı Ahmet Önal, ödül sahiplerini tebrik ederek organizasyonun sporun gelişimine katkısına dikkat çekti. Önal, "Şehrimizde sporu daha da ileriye taşımak ve gençlerimize daha fazla fırsat sunmak için sporu desteklemeye devam edeceğiz" dedi. Kırıkkalegücü Spor Kulübü Başkanı Güven Gündüz ise katılımcılara ve emeği geçenlere minnettarlığını ifade etti.

"Yılın Teknik Direktörü" ödülünü kazanan Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, İspanya'daki programı nedeniyle törene katılamadı. Bir video mesaj gönderen Turan, "Sevgili Kırıkkaleli dostlarım, bugün aranızda olmak isterdim ama maçları yakından takip etmek üzere İspanya'dayım. Bu ödül benin için çok kıymetli. Çünkü teknik direktörde aldığım ilk ödül.Sizleri çok seviyorum, Kırıkkale'ye mutlaka geleceğim. İnşallah bir gün birlikte olma dileğiyle" ifadelerini kullandı. Turan'ın ödülünü, Eyüpspor Yardımcı Antrenörü Atilla Gerin teslim aldı. Gerin, aynı zamanda "Yılın Yardımcı Antrenörü" ödülünün de sahibi oldu.

Farklı branşlarda başarı gösteren isimler ve kulüpler ödüllerle onurlandırıldı. Elazığspor'u TFF 2. Lig'e çıkaran Serkan Çayır, "Yılın Kulüp Başkanı" olarak seçildi. Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise "Yılın İl Belediye Başkanı" ödülüne layık görüldü. Başkan Aşgın, farklı programları nedeniyle törene katılamazken, ödülünü Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat teslim aldı.

Spor camiasının önemli isimleri, federasyon başkanları ve spor programları da ödüllendirilenler arasında yer aldı. Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ve Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, "Yılın Federasyon Başkanı" ödülünü aldı.

Nesibe Aydın Spor Kulübü'nden Ali Kavaklıoğlu "Yılın Basketbol Yöneticisi", Anadolu Ajansı Spor Müdür Yardımcısı Hüseyin Doğru "Yılın Medya İnsanı", Bursa AS TV Spor Müdürü Süha Gürsoy ise "Yılın Spor Müdürü" ödüllerinin sahibi oldu.

TRT Spor'dan Asena Üner "Yılın Kadın Spor Spikeri", Hünkar Mutlu ise "Yılın Erkek Spor Spikeri" seçilirken, Ülke TV'den Ömer Önder ve TRT Spor'dan Cem Çınar, "Yılın Spor Programı" kategorisinde ödül kazandı.

Futbol programları kategorisinde ise Futbol Anadolu (TRT Spor), Spor26 (Kanal26), Women Gool (TV6) ve Tam Saha (Altaş TV) ödül alan yapımlar arasında yer aldı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel 17. Anadolu Spor Ödülleri Sahiplerini Buldu - Son Dakika

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