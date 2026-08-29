17 Eylül Stadyumu\'nda Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Bandırma 17 Eylül Stadyumu bünyesinde bulunan 2 çok amaçlı salonda bakım ve yenileme çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında duvar ve zemin tadilatları ile fayans kaplama işlemleri tamamlandı.

Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde bulunan 17 Eylül Stadyumu'ndaki 2 çok amaçlı salonda bakım ve onarım çalışması yapıldı.

Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün tadilat programı kapsamında gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında salonların duvar ve zeminlerinde tadilat yapıldı, fayans kaplama işlemleri tamamlandı.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından salonların vatandaşların kullanımına sunulduğu bildirildi. Bandırma Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından spor tesislerinin fiziki şartlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.