19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi

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19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi
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Manisa’nın Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gaziler ve şehitler anıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programda, gaziler ve şehitler anıldı.

Manisa'nın Kula ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenle kutlandı. Yunus Emre ve Şehit Ömer Halisdemir Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Çelenklerin sunulmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Kıbrıs Gazisi İsmail Kara yaptı.

Program, öğrencilerin Gaziler Günü dolayısıyla şiirler okumasıyla devam etti. Meydandaki programın ardından ilçe şehitliğine geçildi. Burada Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için dualar edildi.

Şehitlik ziyaretinin ardından Kula Muharip Gaziler Derneği ziyaret edildi. Program, gaziler ve aileleriyle STR Dinlenme Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltı programıyla sona erdi.

Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen programa Kula Kaymakamı Talha Altuntaş, Garnizon Komutanı Personel Üsteğmen Akif Büyüktolu, Belediye Başkanı Hikmet Dönmez, İlçe Emniyet Amiri Ayhan Camcı, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, daire amirleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: İHA
19 Eylül Gaziler GünüManisaYerelKulaSon Dakika

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SON DAKİKA: 19 Eylül Gaziler Günü programı düzenlendi - Son Dakika
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