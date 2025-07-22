2. Çocuk Eğitim Merkezi, kapılarını açtı - Son Dakika
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Yerel

2. Çocuk Eğitim Merkezi, kapılarını açtı

2. Çocuk Eğitim Merkezi, kapılarını açtı
22.07.2025 17:59  Güncelleme: 18:01
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Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projelerle halkın gönlüne dokunuyor.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde vatandaşların ihtiyaç duyduğu projelerle halkın gönlüne dokunuyor. Şehitkamil'de yaşlı, genç, çocuk demeden birçok yaş grubuna yönelik projeler kazandıran Yılmaz, ilçeye kazandırdığı 2 Çocuk Etkinlik Merkezi ile ailelerin yaşamını kolaylaştırdı.

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, seçim öncesi sözünü verdiği projeleri hayatta geçirmeye devam ediyor. 1 yılı aşkın sürede sanattan spora, temizlikten altyapıya sayısız projeyi tamamlayarak hizmete sunan Yılmaz, proje halkasına bir yenisini daha ekledi.

2. Çocuk Etkinlik Merkezi açıldı

Başkan Yılmaz, Şehitkamil'de ailelerin ihtiyaç duyduğu merkezlerle, çalışan anne ve babaların önemli bir ihtiyacını giderecek Çocuk Etkinlik Merkezi'nin 2'ncisini de vatandaşların hizmetine sundu. Zübeyde Ana Çocuk Etkinlik Merkezi'nin ardından, Seyrantepe Mahallesi'nde hizmete sunulan merkeze Adile Naşit ismi verildi.

Yılmaz, çocuklarla oyunlar oynadı

Adile Naşit Çocuk Etkinlik Merkezi'nde eğitim gören çocukları ziyaret eden Yılmaz, çocukların dersine eşlik etti. Birlikte sohbet edip, oyunlar oynayan Yılmaz, çocuklara merkeze ilişkin fikirlerini sorup, önerilerini dinledi. Yılmaz, çocukların bu merkezde güvenli bir şekilde gelişimlerini sürdüreceklerini belirtti.

"Güvenilir çocuk alanı"

Yılmaz, "Burada sadece bir bina açmadık, aynı zamanda ailelerin yaşamına dokunan, çocuklarımızın geleceğine katkı sunan bir sosyal yatırımın kapılarını araladık. Günümüz şartlarında çalışan annelerin en büyük ihtiyacı güvenilir bir çocuk bakım alanıdır. Biz bu ihtiyacı karşılamak için üzerimize düşeni yapıyoruz. Merkezimizde çocuklarımız hem eğlenecek hem öğrenecek, hem de güvenli bir ortamda gelişimlerini sürdürecek. Ailelerimize ve Şehitkamil'imize hayırlı olsun. Kayıt sürecimiz devam ediyor. İhtiyaç duyan tüm ailelerimizi bekliyoruz" dedi.

Çocuklara gelişimini sürdürecek

Özgün mimarisi, geniş oyun alanları, sınıf içi donanımları ve uzman eğitim kadrosuyla dikkat çeken çocuk etkinlik merkezi bölgedeki çocuklara hizmet verecek. Kreşte çocuklara yönelik eğitim programları, gelişimsel takip, psikolojik danışmanlık, sağlıklı beslenme desteği ve oluşturucu etkinlikler sunulacak. Çocukların zihinsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini desteklemeyi hedefleyen kreşte; müzik, drama, spor, sanat ve doğa temelli öğrenme etkinlikleri de uygulanacak. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

gaziantep, Son Dakika

Son Dakika Yerel 2. Çocuk Eğitim Merkezi, kapılarını açtı - Son Dakika

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