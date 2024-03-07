Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ev sahipliğinde yarın 'Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar' temasıyla Dünya Kadınlar Günü etkinliği düzenlenecek.

07.03.2024 14:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" yarın açıklanacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça hazırlanan ilk Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 yıllarında uygulandı.

Eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan eylem planı, geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandı.

Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'yi inşa etme hedefiyle hizmetlerin daha da ileriye taşınması için 2024-2028 yıllarını kapsayan "2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ise ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandı.

2. Plan, "Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" temasıyla yarın düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde açıklanacak.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi.

Temel politika eksenlerinin eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olarak belirlendiği yeni eylem planında, 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor.

Tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütülecek planda yer alan 5 temel başlık altındaki hedefler şöyle:

"Eğitim alanında 'kadınlar ve kız çocuklarının hayat boyu öğrenme dahil eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımlarını sağlamak' temel amacı doğrultusunda kadınların okuryazarlık oranının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi ve nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılması, zorunlu eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar yürütülecek.

Sağlık alanında 'kadınlar ve kız çocuklarının tüm yaş grupları ve farklılaşan ihtiyaçlarını gözeten kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak' temel amacıyla kadınlara yönelik yaşam boyu farklılaşan ihtiyaçları karşılayan, kapsamlı ve bütüncül kadın sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışılacak.

Ekonomi alanında kadınların ekonomik güçlenmeleri için değişen işgücü piyasalarına tam, eşit ve etkin katılımlarını sağlayarak, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu işgücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılacak.

Liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım alanında siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında ulusal ve yerel düzeyde kadınların temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak temel amacıyla çalışılacak.

Çevre ve iklim değişikliği alanındaysa, çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocuklarına yönelik etkilerini tespit ederek ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilecek."

Türkiye'ye güç veren kadınlara ödülleri takdim edilecek

Öte yandan yarınki programda, "Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" başlığıyla düzenlenecek ödül töreninde, "hayatlarıyla tüm Türkiye'ye ilham, kadınlara ise cesaret ve gurur veren kadınlara" ödülleri takdim edilecek.

Kaynak: İHA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Türkiye, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:59 Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir Cinsel istismarın yaşandığı yurtta skandal sözler: Bazen ortaokul öğrencileri bir kadından daha cazip gelir
13:48 Erbakan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz Erbakan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt: Her yerde kazanmak için seçime giriyoruz
13:35 Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti Dünyaca ünlü markalara çalışıyordu! 64 yıllık tekstil devi Emek Kumaş konkordato ilan etti
12:21 İmamoğlu’ndan Burcu Köksal’ın ’DEM Parti’ çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak İmamoğlu'ndan Burcu Köksal'ın 'DEM Parti' çıkışına sert yanıt: Kendine başka parti bulacak
11:29 Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır’a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu Ölümlü kazaya karışan oğlunu Mısır'a kaçıran Eylem Tok, dönmek için şart koştu
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Elazığ mitingine eski İçişleri Bakanı Mehmet Ağar da katıldı
14:11 Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı Hadise, 10 yaş küçük Mert Ayaydın ile ilişki yaşadığı dedikodusunu yalanladı
14:01 ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00’e uzattı ET ve Süt Kurumu ramazan ayında et üretimini artırdı, mağaza kapanış saatini 23.00'e uzattı
13:54 Seçim dolandırıcıları iş başında Bu mesaja dikkat Seçim dolandırıcıları iş başında! Bu mesaja dikkat
12:35 Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası’nda işçiler greve başladı Toplu iş sözleşmesinde anlaşma sağlanamadı, Lezita fabrikası'nda işçiler greve başladı
12:11 İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti İmamoğlu mal varlığını paylaştı, listedeki silah detayı dikkat çekti
12:07 Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKKYPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor Milli Savunma Bakanlığı: ABD, PKK/YPG terör örgütüne destek vermeye devam ediyor
11:57 Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta Jorge Jesus dünya rekoruna sadece 1 adım uzakta
11:27 Milyonluk vurgunda 3. duruşma Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak Milyonluk vurgunda 3. duruşma! Arda, Emre ve Muslera da hakim karşısına çıkacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2024 14:57:57. #1.11#
SON DAKİKA: Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement