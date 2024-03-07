Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının koordinasyonunda hazırlanan "2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" yarın açıklanacak.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlıkça hazırlanan ilk Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı 2018-2023 yıllarında uygulandı.
Eğitim, ekonomi, sağlık, karar alma mekanizmalarına katılım ve medya olmak üzere 5 ana başlıktan oluşan eylem planı, geçen yıl sonu itibarıyla tamamlandı.
Güçlü kadın, güçlü aile ve güçlü Türkiye'yi inşa etme hedefiyle hizmetlerin daha da ileriye taşınması için 2024-2028 yıllarını kapsayan "2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı" ise ilgili tüm kurum ve kuruluşların katkılarını alarak "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla hazırlandı.
2. Plan, "Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" temasıyla yarın düzenlenecek Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde açıklanacak.
Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı belirtildi.
Temel politika eksenlerinin eğitim, sağlık, ekonomi, liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım, çevre ve iklim değişikliği olarak belirlendiği yeni eylem planında, 5 temel amaç, 20 strateji, 83 faaliyet yer alıyor.
Tüm kamu kurumları, üniversiteler, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları ile eşgüdüm içerisinde yürütülecek planda yer alan 5 temel başlık altındaki hedefler şöyle:
"Eğitim alanında 'kadınlar ve kız çocuklarının hayat boyu öğrenme dahil eğitimin tüm kademelerine tam erişimleri ve etkin katılımlarını sağlamak' temel amacı doğrultusunda kadınların okuryazarlık oranının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi ve nitelikli okuryazarlık düzeylerinin artırılması, zorunlu eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarının yüzde 100 seviyesine yükseltilmesi için çalışmalar yürütülecek.
Sağlık alanında 'kadınlar ve kız çocuklarının tüm yaş grupları ve farklılaşan ihtiyaçlarını gözeten kapsamlı ve bütüncül sağlık hizmeti sunmak' temel amacıyla kadınlara yönelik yaşam boyu farklılaşan ihtiyaçları karşılayan, kapsamlı ve bütüncül kadın sağlığı hizmetlerinin güçlendirilmesi hedefiyle çalışılacak.
Ekonomi alanında kadınların ekonomik güçlenmeleri için değişen işgücü piyasalarına tam, eşit ve etkin katılımlarını sağlayarak, ikiz dönüşüme (yeşil ve dijital dönüşüm) uyumlu işgücü piyasasında ihtiyaç duyulacak yeni beceri ve yetenekler kazandırılacak.
Liderlik ve karar alma mekanizmalarına katılım alanında siyaset, liderlik ve karar alma mekanizmalarında ulusal ve yerel düzeyde kadınların temsilini artırmak ve karar süreçlerine etkin katılımlarını sağlamak temel amacıyla çalışılacak.
Çevre ve iklim değişikliği alanındaysa, çevre ve iklim değişikliğinin kadınlar ve kız çocuklarına yönelik etkilerini tespit ederek ihtiyaçlar çerçevesinde çalışmalar gerçekleştirilecek."
Türkiye'ye güç veren kadınlara ödülleri takdim edilecek
Öte yandan yarınki programda, "Türkiye ile Güçlenen Türkiye'ye Güç Veren Kadınlar" başlığıyla düzenlenecek ödül töreninde, "hayatlarıyla tüm Türkiye'ye ilham, kadınlara ise cesaret ve gurur veren kadınlara" ödülleri takdim edilecek.
Son Dakika › Yerel › Dünya Kadınlar Günü'nde 2. Kadının Güçlenmesi Strateji Belgesi ve Eylem Planı açıklanacak - Son Dakika
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