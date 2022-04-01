200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu - Son Dakika
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200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu

01.04.2022 00:57
200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu

Satın aldığı evin altında 200 yıllık demir ocağı bulan Serkan Çelebi, dükkanı tadilattan geçirerek tekrar köylülerin kullanımına sundu.

Satın aldığı evin altında 200 yıllık demir ocağı bulan Serkan Çelebi, dükkanı tadilattan geçirerek tekrar köylülerin kullanımına sundu.

Eskişehir Karapazar köyünde eski bir ev satın alan Serkan Çelebi, aldığı evin altında unutulmuş, atıl halde bulunan tarihi bir demirci dükkanıyla karşılaştı. Çelebi, keşfettiği demirci dükkanını tekrar canlandırıp, köylülerin kullanımına açmak istedi. Restorasyon sürecinde araştırmalarına devam eden Serkan Çelebi, demir ocağında ateşin harlamasını sağlayan körüğün, Türkiye'de bir elin parmaklarını geçmeyecek nadirlikte olduğunu öğrendi.

"Burada bulunan körükten Türkiye'de 5-6 tane yoktur"

Zamanında civar köydeki insanların bu dükkana gelip fayton tekerleklerini ve diğer malzemelerini tamir ettirdiklerini dile getiren Çelebi, eski sahibi vefat ettikten sonra dükkanın bir daha faaliyet göstermediğini söyledi. Tadilat yaptırdığı tarihi mekanı köylülerin kullanımına bağışlayan Çelebi, evi satacağı zaman sunacağı şartın bu olduğunu vurguladı. Evin tarihinden ve yenileme sürecinden bahseden Serkan Çelebi sözlerine şöyle devam etti;

"Burayı geçen sene satın aldım ve tadilat yaptırdım. Karapazar köyü, 700 yıllık eski bir köy. Burası 1975 yılına kadar demirci dükkanı olarak faaliyetteymiş. Civardaki bütün köylerden insanlar gelip burada fayton tekerleklerini yaptırırlarmış. Buranın eski sahibinin dövdüğü bıçaklar hala evlerde kullanılıyor. Bu dükkanın eski sahibi, 1975 yılında rahmetli olmuş ondan sonra burası atıl bir vaziyette kalmış. Ben tekrardan köyün kullanımı için burayı tadilattan geçirdim, köyün huzuruna sundum. İsteyen fırsat bulduğu zaman, işi olduğu zaman ocağı yakıyor işi varsa görüyor. Burada bulunan körükten Türkiye'de 5-6 tane yoktur. Körük aktif olarak çalışıyor. 1920 yılından kalma örs var, o da aktif olarak çalışıyor. Matkap 150-200 yıllık o da hala çalışıyor. Ben hayır için kullanımını köye bağışladım. Ben bu düzeneğin bozulacağını sanmıyorum. Burayı satarsam da alan kişiye söyleyeceğim. Satılırken sunacağım şarttır"

"En meşhur demir ocağı burasıydı"

Kendisi çocukken demirci dükkanının çok popüler olduğunu belirten köylü Cemil Burel, ocağın eski sahibi Demirci Necati'nin her köyden müşterisinin olduğundan bahsetti. Burel, "Eskiden araba tamiri, pulluk tamiri, bıçak yaparlardı. Bu konuda en meşhur burasıydı. Burası Demirci Necati'nin yeriydi. Demirci Necati'nin her köyden müşterisi vardı. Vefat ettikten sonra oğulları şehre gitti. Dükkan şimdi restore edildiği için faaliyete hazır" dedi. - ESKİŞEHİR

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Restorasyon, Eskişehir, Türkiye, Çelebi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel 200 yıllık demir ocağı küllerinden tekrar doğdu - Son Dakika


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