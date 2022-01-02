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2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak - Son Dakika

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

02.01.2022 12:52
2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar; 2021 yılını ağırlıkla kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla tamamladıklarını, 2022 yılının ise yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayraktar; 2021 yılını ağırlıkla kentsel dönüşüm ve altyapı çalışmalarıyla tamamladıklarını, 2022 yılının ise yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi.

Pandemi nedeniyle 2020 ve 2021 yıllarında daha kentsel dönüşüm ve altyapı ile daha fazla uğraştıklarını ifade eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar; 2022'nin ise yeşilin daha fazla konuşulacağı bir yıl olacağını söyledi. Başkan Çolakbayrakdar; "2022 ile ilgili kendimize şöyle bir başlık attık; 2020 ve 2021'de özellikle daha fazla altyapı işleriyle uğraştık. Yollarla, kaldırımlarla, çevre düzenlemeleriyle, otoparklarla uğraştık. Bu arada da park yapılacak alanlarla ilgili 'şimdiden ağaçlandırma çalışmasına başlayalım, park yapılacak zaman da ağaçlar kendisini göstersin' dedik. 2022 yılını 'park yılı' yapalım istedik. 'Yeşilin yoğun bir şekilde imalatının yapılacağı bir yıl olsun' dedik. Altyapı hazırlıklarının belli bir seviyeye geldiği, yapılabilecek 25 farklı mahallemize irili ufaklı 2022 yılı içerisinde fiziki olarak imalatlarını; gerek yeşil, gerek oyun grupları, gerekse beton imalatları ile ilgili yapılması gereken imalatların yapılacağı bir yıl olacak. Bununla birlikte Erkilet Hıdrellez dediğimiz tepede bir millet bahçesi yapacağımızı söylemiştik. Nasipse ilk ihalelerimizden birisi orası olacak. Tabi bütün işlerimiz yapılacak ama 2022 yılı için Kocasinan Belediyesi'nde yeşilin, ağaçlandırma çalışmalarının daha fazla konuşulacağı bir yıl olacak" dedi.

"Asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz"

Geçtiğimiz yıl 150 farklı noktada asfalt çalışması yaptıklarının altını çizen Başkan Çolakbayrakdar; "Farklı farklı mahallelerde, 150 farklı yerde bozmuşuz, altyapısıyla birlikte yenilemişiz, asfaltını dökmüşüz ve oradan ayrılmışız. İddialı bir şey söylüyoruz diyoruz ki; 'asfalt dökmüyoruz, yol yapıyoruz'. Gittiğimiz yerde bir altyapı ihtiyacı varsa şirketlerin altyapı kurulması gereken bir ihtiyaç varsa beraberce bir koordinasyon halinde bir çalışmaya geçiyoruz. Arkasından da işin görünen tarafı üzerine kapatılmış olan asfalt görünüyor ama altyapıda da bir emek var" ifadelerini kullandı.

" Kayseri'de Avrupa'da örnek gösterilecek bir belediyecilik var"

Bütün ilçe belediyelerinin Türkiye ve Avrupa'da örnek gösterilecek çalışmalar yaptıklarını da kaydeden Çolakbayrakdar; "Kayseri belediyelerinin yapmış olduğu çalışmalar hakikaten gerek Türkiye'de gerek Avrupa'da örnek gösterilecek çalışmaların yapıldığını rahatlıkla söyleyebilirim" şeklinde konuştu.

"Kocasinan ziraatte majör olmalı"

Tarımsal üretimin kendileri için vazgeçilmez olduğunu aktaran Başkan Çolakbayrakdar; "Bizim belediye faaliyetlerimizin dışında yoğun bir şekilde bilinçlendirme oluşturmaya çalıştığımız alanlardan bir tanesi, tarımsal üretimin vazgeçilmez olduğu. Kocasinan gibi merkez bir belediyede, merkez ilçedeki şehrin yüzde 20 gibi hem hayvancılık tarafında hem de ziraat tarafında tarımını üreten bir ilçe olarak, bizim bunda baş tutmamız gerektiğini ve majör bir tavır ortaya koymamız gerektiğini gerek uygulamalarımızda gerekse sözlerimizle hep ortaya koyuyoruz" dedi.

"Memnuniyet olunca daha fazla çalışıyoruz"

Kamuoyu yoklamalarında seçimlerden bu güne gelinen noktada daha iyi yerde olduklarının da altını çizen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sözlerini şöyle sürdürdü;

"Vatandaş nezdinde yapılan işler ile ilgili gerek kurumumuz gerekse şahsım ile ilgili vatandaşında beklentilerini ya da yapılan hizmetten dolayı duydukları memnuniyetlerini ölçtüğümüz kamuoyu yoklamalarımız neticesinde çok şükür ki geldiğimiz günden bu güne veya seçimlerden bu güne baktığımız zaman daha iyi bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Memnuniyetin daha iyi bir noktaya doğru devam ettiğini rahat bir şekilde söyleyebilirim. Bu da bize daha fazla çalışmamız gerektiğini veriyor. Bu durum bizim motivasyonumuzu artırıyor. O zaman diyoruz ki; bizi bu kadar beğenen, bağrına basan gönüldaşlarımızı, sevenlerimizi ve 400 bin nüfuslu Kocasinan'ımızı daha fazlaca hizmet üretmemiz lazım, daha fazlaca iş yapmamız lazım, daha fazlaca onların yüzünü gülümsetmemiz lazım, onların mutluluğunu artırmamız lazım. Çok şükür bu minval üzere de çalışıyoruz. İnşallah 2022 yılı da bir önceki yıldan daha iyi bir şekilde çalışacağımız, vatandaşımıza hizmet üreteceğimiz bir yıl olur." - KAYSERİ

2022 Kocasinan için 'Yeşil Yılı' olacak

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Ahmet Çolakbayrakdar, geri dönüşüm, Kocasinan, Kayseri, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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