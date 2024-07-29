2024 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti - Son Dakika
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2024 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

2024 Yılı 3. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleşti

Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında yapılan toplantıda, ilimiz için yapılan yatırım, proje ve çalışmalar ele alındı. Toplantıda, yatırım programında yer alan projelerin durumu ve koordinasyon gerektiren konular değerlendirildi.

29.07.2024 18:34  Güncelleme: 18:36
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2024 yılı 3. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Yusuf İzci başkanlığında, Belediye Başkan Yardımcısı İkram Çamur, vali yardımcıları, ilçe kaymakamları, ilçe ve belde belediye başkanları, il genel meclisi başkanı ve üyeleri, yatırımcı kurumların bölge ve il müdürlerinin katılımıyla gerçekleşti.

Yapılan yatırım, proje ve çalışmaların ilimiz için hayırlı olmasını dileyen Vali Yardımcısı Yusuf İzci, emeklerinden dolayı tüm yetkililere teşekkür etti. Toplantıda daha sonra, yatırım programında yer alan projelerin durumu ele alınarak, koordinasyonu gerektiren konular değerlendirildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

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