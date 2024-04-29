2024 Yılı İkinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Gerçekleştirildi

Yerel

Kamu kurum ve kuruluşlarınca 2024 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen yatırım ve faaliyetlerin değerlendirildiği 2024 yılı ikinci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Osman Varol başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Konferans Salonunda gerçekleşen toplantıya Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, yatırımcı bölge müdürleri, ildeki kamu kurum ve kuruluşların amirleri ile STK başkanları katıldı.

Yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin izlenmesi, koordinasyonu, yerel ve bölgesel kalkınma bakımından değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, Adıyaman'da 2024 yılının ilk üç ayı itibariyle merkezi ve yerel yönetim olarak 23 kamu kurum ve kuruluşunca 240 proje uygulandı.

Vali Osman Varol, "Bu projelerin toplam tutarı 79.3 milyar liradır. 2024 yılı programı 10.6 milyar lira olup, 2024 yılı 1. Dönemde bu projeler için 2.1 milyar lira harcama yapılmış ve yüzde 20,1'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır" dedi.

Vali Varol başkanlığında gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri ve temsilcileri tarafından devam eden projelerle ilgili sunum yapılması ve görüş alışverişinde bulunulmasının ardından sona erdi. - ADIYAMAN